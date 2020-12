Víťazi a porazení roku 2020, orgie developerov v Jasnej a chobotnica Makóa

V predaji je decembrové číslo mesačníka INDEX.

3. dec 2020 o 3:29 redakcia INDEX

Decembrové číslo mesačníka INDEX.

Ktorí podnikatelia budú na rok 2020 spomínať ako na úspešný a ktorí ho budú preklínať?

Prečo by bolo dobré hrubú mzdu úplne zrušiť?

Akú chobotnicu vplyvu si okolo seba vybudoval bývalý funkcionár Finančnej správy Ľudovít Makó?

Prečo by sa podľa úspešného manažéra Ľuboša Lopatku mal zmeniť celý štát a ako chce vyčistiť štátnu firmu?

Ako si trúfala problémová skupina Arca Capital zápasiť s Vysokými Tatrami?

Vedeli ste, že na Slovensku sa ručne vyrábajú zaujímavé lyže z nezvyčajného materiálu?

Nakoľko tvrdo zasiahol koronový rok biznis s historickými budovami a aké ťažké je zachrániť kaštieľ?

Prečo sa právnik rozhodol šoférovať električku?

Aký masívny nájazd chystajú developeri na Jasnú?

Kam sa bude dať v zime lietať zo Slovenska?

To je len časť otázok, na ktoré nájdete odpoveď v decembrovom čísle mesačníka INDEX, ktorý je už v predaji.

O úspechu či neúspechu rozhodujú viaceré faktory. Občas odvaha, občas šťastie, občas premyslený a naplánovaný postup. Platilo to aj v roku 2020, ktorý sa do histórie zapíše ako pandemický. Práve pandémia nového koronavírusu poznačila výrazným spôsobom aj biznis. Veľkej časti podnikateľov priniesla straty, no pre iných aj príležitosti a nečakaný rast. INDEX vybral sedem podnikateľov a šéfov firiem, ktorým sa darilo a ďalších sedem, ktorí na tento rok nebudú spomínať v dobrom. A nielen pre koronu.

Krízový manažér Ľuboš Lopatka sa do vedenia štátnej spoločnosti MH Manažment dostal v máji. Jeho cieľom je nastoliť poriadok v štátnych teplárňach, prehodnotiť predražené a neefektívne zmluvy a pokračovať v optimalizácii ich riadenia. V rozhovore pre INDEX Ľuboš Lopatka vysvetľuje, v akom stave teplárne našiel a ako z nich spraviť efektívne podniky. "Celý štát by sa mal celkom iste zmeniť, obrodiť. Rozhodne by sa nemalo tolerovať to, čo sa až doteraz politikom a manažmentom prepieklo," vraví.

Začali s lyžami pre freeriderov, neskôr portfólio rozšírili o lyže pre rekreačných lyžiarov. „Sú ako cadillac,“ hovorí zakladateľ značky Forest Skis Viktor Devečka. To preto, že sedia na snehu a tlmia vibrácie aj vďaka nezvyčajnému materiálu. Ich povrch tvorí ľan zdobený modrotlačou od známeho modrotlačiara Mateja Rabadu.

Koronakríza silno udrela aj na biznis s kaštieľmi. Hoci pretrvali stáročia, ich majitelia teraz vymýšľajú, ako v nich udržať život. Ako sa im to darí? Viac sa dočítate vo veľkej téme o biznise s kaštieľmi.

