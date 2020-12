Vláda koná nefér, v hre sú žaloby. Ako reagujú obchodníci na zatváranie?

Obchody čaká nasledujúce dni nápor.

11. dec 2020 o 14:43 Tatiana Kapitánová

Vianoce sú pre väčšinu obchodníkov najsilnejším obdobím roka. Mnohí preto dúfali, že práve počas sviatkov dokážu vylepšiť tohtoročné výsledky. Predajne so spotrebným tovarom museli totiž v rámci protipandemických opatrení mať v priebehu roka niekoľko týždňov zavreté.

Situácia z jari sa však opakuje. Od 21. decembra by sa prevádzky mali znova zavrieť. Výnimku dostali len potraviny, drogérie a lekárne. Opatrenia by mali trvať minimálne tri týždne. Obchodníci, ktorí budú musieť zatiahnuť na prevádzkach mrežu a majú k dispozícii e-shop, sa spoliehajú aspoň na internetový predaj.

Otázky: Ako vnímate zatvorenie predajní vo vianočnom období?

Ako sa to podpíše pod vaše celoročné výsledky?

Aké následky to pre vás môže mať? Odpovedajú zástupcovia spoločností Martinus, Nay, Fusakle, Datart, Pepco a Ikea.

Michal Meško (zdroj: Martinus)

Michal Meško, šéf kníhkupectva Martinus

Ako vnímate zatvorenie predajní vo vianočnom období?

Celý december, a špeciálne posledné tri - štyri dni pred Vianocami, sú tradične tie najsilnejšie z celého roka, kedy niektorí obchodníci urobia taký obrat ako bežne za mesiac a pomáham im to dorovnať prípadné straty zo zvyšku roka. Preto zatvorenie kamenných obchodov v tieto dni určite pocítime aj my. Na druhú stranu, oceňujeme aspoň relatívne včasnú komunikáciu, pretože aj obchodníci aj zákazníci majú ešte priestor sa podľa toho zariadiť. Zároveň väčšina decembra mohla byť otvorená, i keď s určitými obmedzeniami, takže nebude to mať také katastrofálne dopady, ako keby trojtýždňový lockdown trval napríklad od začiatku decembra.

Ako sa to podpíše pod vaše celoročné výsledky?