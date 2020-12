Prečo je letenka do Ríma lacnejšia ako cesta vlakom do Košíc?

Vďačiť môžeme technologickému rozvoju, ale aj deregulácii.

19. dec 2020 o 20:06 Martin Lindák

Keď ste niekedy cestovali z Bratislavy do Košíc vlakom, mohli ste sa čudovať, prečo ste za lístok zaplatili viac než by stála letenka z hlavného mesta napríklad do Ríma či Berlína.

Samozrejme, letenky za 10 eur nekúpite vždy a ich cena je variabilná, keďže rozhoduje aj obsadenosť či čas letu. Napriek tomu za niekoľko desaťročí sa ich cena znížila niekoľkonásobne a v aktuálnom videu zo série Ekonómia ľudskou rečou si povieme prečo.

V súčasnosti sa letenky za nízke ceny stále poskytujú, a to aj vďaka nízkej obsadenosti lietadiel. Podľa Medzinárodného združenia leteckých dopravcov sú však príjmy leteckej dopravy z dôvodu koronavírusu výrazne nižšie. Za október z medziročne klesli až o 70 percent.

Od začiatku pandémie je to ale istézlepšenie, keďže počas prvej vlny sa medziročný prepad pohyboval od 80 do 90 percent. Napriek tomu je letecký biznis stále výrazne zasiahnutý.

