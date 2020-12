Sulík: O výdatnej pomoci neviem, dávno si ju vzal na starosť premiér

Článok pokračuje pod video reklamou

Krátko pred vianočnými sviatkami sa na pokyn štátu zatvára reštauráciám aj to, čo mohli mať doteraz otvorené – terasy. V rámci opatrení proti šíreniu pandémie Covidu-19 sa má zatvoriť aj väčšina obchodov – s výnimkou tých, ktoré predávajú potraviny, lieky či drogériu.

„Nevidel som k tomu žiadne dáta,“ vraví v rozhovore pre INDEX minister hospodárstva Richard SULÍK.

Vysvetľuje tiež, ako by mal fungovať takzvaný odvodový bonus, ktorý strana Sloboda a Solidarita (SaS) navrhuje v pláne obnovy, či sa vzdal myšlienky presadiť rovnú daň, a hovorí aj o kompenzáciách pre podnikateľov, ktorých poznačila pandémia.

V rozhovore sa dočítate ako minister hospodárstva Richard Sulík vníma aktuálne protipandemické opatrenia vlády,

čo sa stalo s jeho návrhom univerzálneho odškodňovacieho zákona,

či otvorené lyžiarske strediská pomôžu cestovnému ruchu,

ako chce SaS úplne „prekopať“ dane a odvody

a čo sa stalo s kompenzáciami pre podnikateľov, ktoré sľuboval premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Reštauráciám sa berie ešte aj to málo, čo doteraz mohli, naopak, otvorené ostávajú lyžiarske strediská za podmienky, že návštevníci nebudú mať starší negatívny test ako tri dni. Videli ste nejaké dáta, prečo musia reštaurácie zatvárať terasy?

Nie, nevidel som. Pokiaľ viem, dodnes nie je známe žiadne ohnisko na nejakej terase. Odôvodnenie, ktoré som počul, je také, že majitelia reštaurácií obchádzajú nariadenia hlavného hygienika, lebo si terasu zateplia. To považujem za slabé.

Majitelia reštaurácií bojujú o život, o prežitie. Nie sú to ľudia, ktorým mesiac čo mesiac cinkne výplata či trinásty plat, lebo sú štátni zamestnanci, a ešte aj odmena. Oni musia reálne bojovať na trhu, ktorý je neúprosný, a ja plne chápem, že si terasy zateplili, aby tam mohli mať hostí.

Zatvárať sa majú aj maloobchodné predajne, hoci v nich platia obmedzenia počtu ľudí na štvorcové metre, povinné rúška, dezinfekcia rúk. Nepomohla by väčšia kontrola namiesto zatvárania?

Už som sa párkrát vyjadril, že pokuta, ktorú dnes máme – maximálne 1600 eur – je tak absurdne vysoká, že v konečnom dôsledku sa pokuty neudeľujú, ale mali by sa. Možno sa aj udeľujú, no mali by byť relatívne nízke a udeľovať sa veľmi často.