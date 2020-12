Tatranský hotel Kempinski ovládala firma Arcy. J&T už zasiahla

Z hotela odišiel fond Redside.

14. dec 2020 o 22:57 Tomáš Vašuta

Na slovenskom hotelovom trhu došlo v závere roka k „obchodu“, ktorý vyvoláva viacero otáznikov. Na papieri sa totiž zmenil majiteľ jedného z najznámejších tatranských hotelov - Grand Hotel Kempinski High Tatras.

Do hotela sa takmer po piatich rokoch vrátila značka, resp. firma priamo spájaná so značkou J&T. Do akej miery to bol dlhodobo plánovaný ťah a do akej miery len reakcia na aktuálne dianie, je otázne.

Do októbra tohto roka totiž hotel patril do portfólia investičnej spoločnosti Redside, v ktorej má podiel finančná skupina Arca Capital. Rovnaké zmeny zaznamenal aj bratislavský hotel Crowne Plaza.

Zmena pred piatimi rokmi

Aj keď bol tatranský hotel Kempinski vždy spájaný s finančnou skupinou J&T, v posledných piatich ho mala pod palcom iná spoločnosť.

Pred piatimi rokmi sa totiž spoločnosť Best Hotel Properties (BHP), ktorá vzišla spod skupiny J&T, rozhodla predať hotel nielen v Tatrách, ale aj v Bratislave.