Vysilené gastro má plán ako sa zachrániť, od štátu sa ho nedočkalo

Tržbám nepomohlo ani dobré leto.

14. dec 2020 o 20:54 Tatiana Kapitánová

„Počas prvej vlny sme začali baliť jedlo, skúsili sme rozvoz a boli sme optimistickí, že nás vláda podporí a určite niečo vymyslí. Prišlo leto, počas ktorého sme sa trošku nadýchli, ale september nás úplne zabil,“ opisuje tohtoročnú situáciu Natália Haramiová z bratislavskej reštaurácie Korzo.

Ako pokračuje, začiatkom novembra boli nútení prevádzku až do odvolania zatvoriť. Vládne opatrenia by podľa nej z časti vedeli pomôcť, keby neboli také zložité. Prichádzajú veľmi neskoro, je potrebné na nich dlho čakať a viaže sa s nimi hrozná byrokracia. Pri pomoci s nájmami sú tiež odkázaní na to, čo povie prenajímateľ.

Kompenzácia, nie pomoc

Ladislav Pečenka stojí za celoslovenskou sieťou Dobrá bašta, ktorá prevádzkuje fastfoody v obchodných centrách. Počas prvej vlny prevádzky zavreli, aby nemuseli platiť nájomné.

„Letná sezóna je pre fast foody najslabšie obdobie. Keď sa priblížila jeseň, ktorá je vďaka predvianočným nákupom najsilnejšia, prišla druhá vlna,“ uvádza.

Jedlo začali predávať balené a sám bol svedkom toho, ako ho potom zákazníci jedli po stojačky za kvetináčmi či v garážach.