Rešturácie a hotely sa dočkali. Akú dotáciu môžu dostať?

Pomoc závisí od prepadu tržieb.

15. dec 2020 o 16:25 Tatiana Kapitánová

Ministerstvo dopravy už pred časom oznámilo, že cestovnému ruchu chce pomôcť injekciou sto miliónov eur.

Súvisiaci článok Vysilené gastro má plán ako sa zachrániť, od štátu sa ho nedočkalo Čítajte

Podnikatelia zo sektora, ktorého sa kríza dotkla najtvrdšie, kritizovali, že sa na ňu čaká dlho. Napokon sa dočkali.

Rezort od dnešnej polnoci sprístupnil formulár, cez ktorý je možné žiadať o dotáciu.

„V štáte niektoré procesy trvajú. Bolo potrebné zmeniť legislatívu i získať súhlas Protimonopolného úradu,“ hovorí štátna tajomníčka rezortu dopravy Katarína Bruncková.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kto všetko môže žiadať?

Ako pokračuje, v prvom kole výzvy môžu podnikatelia žiadať o kompenzácie výpadku príjmov od 1. apríla do 31. októbra, takže sa bude vyplácať spätne a žiadatelia o peniaze, na ktoré majú nárok, neprídu. Prvé peniaze zo schémy by chceli na účty prevádzkovateľov podnikov poslať ešte do konca roka.