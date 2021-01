Živnostníkov čakajú nižšie dane. Niektorí majú iba jednu šancu

Zmenu presadila bývalá vláda.

11. jan 2021 o 15:17 Martina Raábová

Podnikatelia majú za sebou ťažký pandemický rok. Časť z nich musela zatvárať prevádzky alebo výrazne obmedziť ich činnosť. Dobrá správa je, že môžu aspoň ušetriť na daniach.

Dôvodom je zmena v sadzbách dane z príjmov, ktorú pred dvoma rokmi navrhla vtedy koaličná SNS. Aj keď ich pôvodná predstava, aby sa dane znížili pre všetky firmy a podnikateľov (na 15 percent), neprešla.

Pre štátny rozpočet by to znamenalo veľký výpadok v príjmoch, podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) až na úrovni 800 miliónov eur. Parlament nakoniec odhlasoval kompromis - nižšia sadzba sa zaviedla pre firmy a živnostníkov s ročnými príjmami (výnosmi) do 100-tisíc eur.

Úspora nie vďaka Dankovej SNS

Zníženú sadzbu dane z príjmov pocítia podnikatelia prvýkrát v daňovom priznaní za rok 2020. A pre časť z tých, ktorí sa do 100-tisícového limitu zmestia, to bude aj posledný raz.