Cestovky utrpeli tvrdú ranu, lacnejšie zájazdy nečakajte

Cestovný ruch sa s nepredvídateľnými okolnosťami musí vyrovnávať relatívne často. Teroristické útoky, prírodné katastrofy, politické nepokoje či výbuchy sopky spôsobujú, že záujem dovolenkárov o tú-ktorú destináciu sa na prechodný čas zníži. Ide však o lokálne ohniská, ktoré dokážu posilniť cestovanie do iných destinácií.

Naopak, pandémia nového koronavírusu ochromila turizmus na celom svete. Ešte pred rokom v januári to pritom vyzeralo na úspešný rok. Slovenské cestovné kancelárie hlásili, že dovolenkári húfne nakupujú first moment pobyty. Dokonca až tak, že vyčkávajúcim klientom veľký výber letných last minutov neostane.

„V januári medziročný predaj leteniek a zájazdov do zahraničia rýchlo rástol, dokonca rekordným tempom blížiacim sa k 20 percentám,“ spomína Jozef Rybár z cestovnej kancelárie Pelikán.

No už o mesiac sa pozitívne vyhliadky začali rozplývať a meniť na presný opak.

Zasiahol štát

V marci sa cestovanie v podstate úplne zastavilo. Ak niečo fungovalo, tak repatriačné lety, ktorými sa ľudia chceli vrátiť do svojich domovských krajín - či už z práce v zahraničí, alebo z dovolenky.