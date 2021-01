Zakladateľ Azetu ako developer: Bývanie máme oveľa lacnejšie než Západ

Článok pokračuje pod video reklamou

Pred pol druha rokom ohlásil Milan Dubec, niekdajší zakladateľ Azetu, odchod z čela vydavateľstva Ringier Axel Springer. Hovoril o odpočinku, ale aj o nových podnikateľských aktivitách.

V súčasnosti sa venuje najmä developerstvu a realitným projektom. Milan DUBEC v rozhovore pre INDEX hovorí o svojej biznisovej premene a o výzvach, ktoré očakáva v ďalších rokoch.

V rozhovore sa dočítate: Na koľko sa Milan Dubec v súčasnosti cíti byť developerom

Prečo sa rozhodol stať developerom

V čom je developerstvo lepšie ako online svet

Ako vníma zdĺhavé povoľovacie procesy

Ako vníma ceny nehnuteľností na Slovensku

Kam chce s developerskými aktivitami expandovať

Keď ste odchádzali z Ringier Axel Springer, hovorili ste, že si chcete odpočinúť. Máte už túto fázu za sebou?

V online som začínal v roku 1997 a až do môjho odchodu som bol 22 rokov v podstate v tej istej firme, ktorú som sám založil. Okrem Pokecu a Zoznamky sme rozbehli ďalšie úspešné startupy. Baví ma vybudovať novú fungujúcu vec, ktorú môžem odovzdať tímu, aby ju ďalej rozvíjal.

O odchode z riadiacej pozície som rozmýšľal dlhšie, akcionárom som to oznámil pred dvoma rokmi. Práca ma síce bavila a bola plná ďalších výziev, ale povedal som si, že po 22 rokoch treba skúsiť niečo nové.

Pôvodne som si chcel odpočinúť a venovať sa rodine a cestovaniu. Prišla však korona, ktorá v podstate znemožnila priestor na sebarealizáciu mimo regiónu, a tak som zostal v podnikaní prakticky bez výraznejšej prestávky.

Ešte by neboli online vyhľadávače

Na sociálnej sieti máte napísané, že ste CEO developerskej spoločnosti Reinoo. Do akej miery je to vaša súčasná hlavná činnosť?

Firme sa venujem na 80 percent. Zvyšných dvadsať sa venujem ďalším podnikateľským aktivitám. Mám investície v startupoch, ktoré napríklad vyvíjajú mobilné aplikácie a stále mám podiel aj v slovenskom Ringier Axel Springer.

Do Reinoo som sa presúval aj s tým, že som si chcel dať rok-dva pauzu od online sveta. Do digitálu sa však chcem vrátiť, mám ho v DNA. Pripravujeme napríklad investičný fond, ktorý by mal pomáhať startupom. Plánujeme ho ohlásiť na začiatku tohto roka.

Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do developerského biznisu?