Postavili si dom a chceli povolenie pre chatku. Vallo rozdával stopky

Majitelia neuspeli s legalizáciou.

27. dec 2020 o 19:31 Tomáš Vašuta

Článok pokračuje pod video reklamou

Pán Ladislav (meno je fiktívne) si pred rokmi kúpil záhradu v záhradkárskej osade pri bratislavských Zlatých pieskoch. Po čase sa rozhodol, že si na nej postaví záhradný domček. Keďže sa mu však nepodarilo získať všetky potrebné povolenia, vzal osud do vlastných rúk - domček postavil na čierno. A nie malý.

Súvisiaci článok Vallov poradca pre výstavbu: Nechceme v Bratislave ďalšie nocľahárne Čítajte

V osade na Zlatých pieskoch takto vyrástlo viacero záhradných domčekov či chát. V niektorých prípadoch majú aj viac než 160 štvorcových metrov úžitkovej plochy. Keď je už „chatka“ veľkoryso postavená, rozhodne sa v nej majiteľ aj celoročne bývať.

Keď už má pán Ladislav stavbu dokončenú, požiada stavebný úrad o (dodatočnú) pečiatku. V minulosti by mu to zrejme prešlo. Po nástupe primátora Matúša Valla sa to však zmenilo. Magistrát hlavného mesta v posledných dňoch vydal hneď desiatku zamietaných stanovísk na dodatočné povolenie stavby.

Starosta Ružinova: Zneužívajú to

Lokalita v susedstve jazera Zlaté piesky s názvom Mokráň-Záhon (alebo aj Studený dolec) patrí medzi obľúbené destinácie. Pôvodný charakter záhradníckej oblasti sa však v posledných rokoch dramaticky mení. Klasické záhradné chatky začali nahrádzať „luxusné“ verzie chalúp na celoročné bývanie.