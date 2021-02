Auto rozbité kaskadérom, podozrivé požiare. Ako ľudia klamú poisťovne?

Článok pokračuje pod video reklamou

Istá klientka raz do svojej poisťovne (Generali) nahlásila nehodu, pri ktorej sa jej spálila pracovná doska v kuchyni. Podľa nej sa vplyvom slnečných lúčov prechádzajúcich cez okno vznietil kotúč toaletného papiera, ktorý bol položený na doske. Keď to poisťovňa prešetrovala, zistila, že to technicky nebolo možné.

Iný klient zasa hlásil rozbité auto po kolízii so zverou. Konkrétne mačkou. Hneď však bolo jasné, že by musela byť zo železobetónu. Auto malo poškodený predný nárazník a jeho oceľovú výstuž, stenu chladiča, svetlomet, chladič klímy a vody, pričom ventilátor chladičov bol zlomený z vnútornej strany.

Toaletný papier a mačka sú pomerne naivné prípady, ktoré si klienti vymysleli, aby sa dostali k náhrade škody. Poisťovne sa však často stretávajú s oveľa sofistikovanejšími pokusmi poistných podvodov. Na ich odhalenie, ktoré je podstatne komplikovanejšie, zamestnávajú tímy poistných vyšetrovateľov.

Poisťovací podvod je pritom trestný čin, za ktorý páchateľovi hrozí osem až pätnásť rokov vo väzení. Napriek tomu sa oň každý rok pokúšajú stovky ľudí. Hoci mnohí na to podľa poisťovní určite nie sú odkázaní.

Podvodov pribudlo aj pre koronu

Poisťovňa Union v roku 2020 vyhodnotila 597 podnetov, ktoré sa týkali podozrenia z podvodu. V 57 prípadoch dokázali vyšetrovatelia podvod aj preukázať a poisťovni ušetrili 785-tisíc eur.