Fajčiari si za cigarety od februára priplatia

Zvyšuje sa spotrebná daň na cigarety.

28. dec 2020 o 12:00 Jana Hambálková

Od februára 2021 vytiahne fajčiarom ich zlozvyk z peňaženky viac peňazí. Platí to tak pre milovníkov klasických cigariet, ako aj pre zástancov ich bezdymových alternatív či ľudí obľubujúcich tabak. Za zdražením stojí zvyšovanie spotrebných daní.

"Predpokladá sa zvýšenie cien cigariet v priemere o 40 centov v roku 2021," odhadli v novele o spotrebnej dani z tabakových výrobkov očakávaný vplyv na cbudúcenu škatuľky cigariet odborníci z ministerstva financií.

Ak sa vyššia spotrebná daň zohľadní v cene, aj celková suma za balenie bezdymových tabakových výrobkov by mohla stúpnuť maximálne o 40 centov. Na slovenskom trhu sa predáva len jeden takýto výrobok, a to náplne Heets do zariadenia Iqos spoločnosti Philip Morris.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zdraženie aj ďalšie dva roky