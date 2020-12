Zmeny 2021: Pandémia prinútila štát určiť zákonné pravidlá pre home office

Zmeny sa dočkajú i gastrolístky.

28. dec 2020 o 12:24 Jana Hambálková

Home office by mal mať od marca budúceho roka nové pravidlá. Zmeny v Zákonníku práce, ktorý rieši aj prácu z domu, už prešli v závere novembra tohto roka v parlamente prvým čítaním. Schváliť by ich poslanci mohli v úvode roka 2021.

Okrem pravidiel pre home office by sa mali upraviť aj príspevky firiem na stravu. Zamestnanec by si mohol vybrať medzi poukážkou či elektronickou stravovacou kartou alebo hotovosťou. Rozhodnutie by mohol podľa ministra práce Milana Krajniaka zmeniť raz za 12 mesiacov.

Rámce pre home office

Možnosť pracovať z domu patrila do pandémie medzi obľúbené benefity, ktoré firmy ponúkali zamestnancom. Na jar sa však väčšina ľudí z kancelárií musela presunúť a pracovať z domu, či chceli alebo nie. Najmä zamestnanci s deťmi na dištančnom vzdelávaní pritom doma nemali ideálne podmienky pre vykonávanie práce. Na jeseň zamestnancov z pracoviska opäť vyhodila druhá vlna koronavírusu.

Rastúce počty ľudí pracujúcich z domu prinútili rezort práce zmodernizovať ustanovenia Zákonníka práce týkajúce sa tejto oblasti. Za home office sa zo zákona bude od marca považovať len pravidelná práca z domu. Stačí pritom, ak bude