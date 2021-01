Odklad povinnej školskej dochádzky sa ruší

Päťročné deti čaká povinná škôlka

28. dec 2020 o 11:51 Diana Schniererová

Ak dovŕši vaše dieťa do začiatku budúceho školského roka vek päť rokov, od septembra 2021 by malo nastúpiť do materskej školy. Pre predškolákov bude od tohto termínu predprimárne vzdelávanie rok pred nástupom do základnej školy povinné.

Zmenu zavádza novela školského zákona, ktorú schválil parlament ešte v lete 2019. Posledný ročník v materskej škole doteraz povinný nebol. Platilo však pravidlo, že predškoláci, teda deti, ktoré mali o rok nastúpiť do školy, boli do škôlok prijímané prednostne.

Toto bude platiť aj naďalej. Riaditeľ spádovej materskej školy musí prednostne prijať na povinné vzdelávanie päťročné deti s trvalým pobytom v danej obci. Môže to byť aj na úkor mladších detí, s ktorých prijatím majú kapacitne poddimenzované materské školy často problém.

Päťročné dieťa nemusí byť zapísané len do "štátnej" materskej školy, teda len do škôlky, ktorej zriaďovateľom je mesto alebo obec, v ktorej býva.

Súkromné aj komunitné