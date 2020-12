Ako sa predraží tovar z Británie po dohode s Úniou?

Veľká Británia bude od 1. januára pre Úniu treťou krajinou.

30. dec 2020 o 19:06 Martina Raábová

BRATISLAVA. Do poslednej chvíle nebolo jasné, či sa Veľká Británia a Európska únia dohodnú na tom, ako budú vyzerať ich obchodné vzťahy po 1. januári 2021.

Británia oficiálne z Európskej únie vystúpila 31. januára 2020, no do konca roka trvalo takzvané prechodné obdobie, počas ktorého sa pre obchod či zásielky nič nemenilo.

Hoci to vyzeralo tak, že medzi Britániou a Úniou k dohode nedôjde, nakoniec sa tak stalo 24. decembra.

Ak by k dohode nedošlo, nastal by tvrdý brexit, a ten by znamenal predražené zásielky z britských e-shopov či drahší tovar dovážaný z Británie v slovenských predajniach.

Viac ako 1200-stranovú dohodu zverejnila už Európska komisia. Treba sa od januára pripraviť na daň či clo? A kedy ho platiť nemusím? INDEX pripravil najčastejšie otázky a odpovede.

1. Budem od januára platiť na tovar z Británie clo?

Ak by nastal tvrdý brexit, clo by bolo povinné rovnako ako daň z pridanej hodnoty (DPH), záviselo by však od hodnoty tovaru.

Keďže sa však Británia a Únia dohodli, od cla budú zásielky z Británie, zjednodušene povedané, oslobodené.

Finančná správa však upozorňuje, že colnému konaniu sa bude musieť podrobiť každá zásielka, aj keď s nulovou colnou sadzbou. No tá sa môže uplatniť iba vtedy, ak bude tovar spĺňať detailné podmienky pobrexitovej dohody, teda pravidlo pôvodu. Ide o súbor podmienok, keď sa tovar považuje pôvodom z Británie.

"Clo na tovar pôvodom zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británia a Severného Írska dovážaný na Slovensko sa nebude vyrubovať," informuje Slovenská pošta.

2. Ako to bude s platením dane?

Na tovar dovážaný z Británie bude treba podať dovozné colné vyhlásenie a bude sa naň vzťahovať aj vyrubenie dane z pridanej hodnoty. Môže sa však stať, že pri objednávkach z britských e-shopov nebude musieť kupujúci platiť ani DPH.

Niektorí dodávatelia totiž platia dane či clo automaticky, a tak ho zahrnú aj do ceny tovaru. Vo výsledku tak kupujúci nemusí platiť nič navyše.

Daňová poradkyňa Alica Orda Oravcová kupujúcim odporúča, aby si pri online nákupoch najskôr prečítali všeobecné obchodné podmienky a skontrolovali si, či je cena za tovar konečná, alebo majú počítať s ďalšími nákladmi. Odporúča to tiež Európska komisia.

3. Kedy budem musieť daň platiť?

Od 1. januára platí, že DPH musí zaplatiť každý, koho zásielka z Británie presiahne hodnotu 22 eur.

"Ak ide o tovar objednaný z internetového obchodu a jeho vnútorná hodnota (bez akýchkoľvek nákladov na jeho dopravu a poistenie) je do 22 eur, naplatí sa clo ani DPH," vysvetľuje hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Hodnota zásielky je hodnota tovaru bez nákladov na dopravu či poistenie. Informáciu o hodnote zásielky by mal odosielateľ uviesť priamo na obale balíka. Ak ide o obchodnú zásielku, tak sa na obale uvádzajú aj ďalšie náklady či poplatky spojené s tovarom. Ak informácie chýbajú, môžu hodnotu balíka dodatočne zisťovať colníci. Balík môžu otvoriť a skúmať jeho obsah.

Na tovar v hodnote od 22 eur sa vzťahuje DPH a na tovar v hodnote viac ako 150 eur aj clo, ak nespĺňa podmienky pobrexitovej dohody, teda podmienky pôvodu. Opäť platí, že pri splnení špecifických podmienok pôvodu bude clo znížené alebo nulové.

"Pri neobchodných zásielkach je tiež limit na oslobodenie a to 45 eur, vtedy oslobodzujeme aj od cla a aj od DPH," dopĺňa Rybanská. Neobchodnou zásielkou je napríklad zásielka medzi dvoma fyzickými osobami, teda napríklad balík od rodiny či priateľov.

Od 1. júla 2021 však nastane zmena, podľa ktorej bude DPH platiť už len dodávateľ.

4. O koľko sa teda tovar z britského e-shopu predraží?

Daň sa počíta ako 20 percent z hodnoty tovaru a príslušných nákladov, ako napríklad na prepravu či poistenie. Ak teda dodávateľ - konkrétny e-shop - nezahŕňa DPH do ceny tovaru, tak si ju vie kupujúci približne vypočítať.

Zásielka sa však môže predražiť nielen o DPH, ale aj rôzne poplatky spojené s colným konaním.

Ak kupujúci nemá čas na papierovačky, môže splnomocniť napríklad kuriérske spoločnosti či Slovenskú poštu. Poplatky zväčša presahujú desať eur.

5. Budem platiť nejaké poplatky za to, že si z Británie doveziem tovar na osobnú potrebu?

Pri cestách medzi Veľkou Britániou a Slovenskom treba od budúceho roka počítať s prísnejšími kontrolami na letiskách, ako napríklad v prípade cesty do Spojených štátov.

Tovar v osobnej batožine môže byť navyše zdanený a bude z neho vyrubené clo, ak presahuje hodnotové limity alebo ak nebude spĺňať podmienky pobrexitovej dohody.

Oslobodený od cla a dane je tovar v hodnote do 430 eur v prípade leteckej dopravy a tiež tovar do 300 eur pri inom druhu dopravy. Taktiež neplatia dovozné platby ani deti do 15 rokov, ak majú v batožine tovar do 150 eur.

"Z tovaru presahujúceho limit na oslobodenie sa bude platiť clo aj DPH," tvrdí finančná správa. Aj tu však platí, že ak budú splnené podmienky pobrexitovej dohody, tak bude clo znížené alebo nulové.

Ak cestujúci preváža v batožine napríklad tabakové výrobky či alkohol, vzťahujú sa naň limity množstva.