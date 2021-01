Expert na kryptomeny: Ľudia do bitcoinu naskakujú, hoci mu nerozumejú

Článok pokračuje pod video reklamou

Bitcoin nedávno prekonal hranicu 40-tisíc dolárov, po ktorej nasledoval prudký pád. Rast jeho kurzu (hoci v štýle „horskej dráhy“) láka aj Slovákov. Za posledné tri mesiace podľa spoločnosti Fumbi investovali do kryptomien viac ako 3,5 milióna eur.

„Keď cena bitcoinu rastie, ľudia naskakujú do systému, pretože nechcú zmeškať vlak, no netušia, do čoho idú. Práve to je najčastejší dôvod, prečo prídu o peniaze,“ myslí si expert na kryptomeny Dušan MATUŠKA. Na bitcoin sa však nepozerá len ako na špekulatívnu investíciu, v rozhovore pre INDEX upozorňuje aj na jeho filozofický koncept.

Čo sa v rozhovore dočítate: Prečo cena bitcoinu neustále skáče o desiatky percent?

Čo s bitcoinom robí vstup veľkých investičných fondov?

Ako bezpečne nakupovať bitcoiny a koľko peňazí sa doň oplatí investovať?

Oplatí sa do bitcoinu vstúpiť teraz, keď ešte nedávno lámal cenové rekordy?

Cena bitcoinu skáče hore-dole o desiatky percent. Neznervózňuje vás to?

V angličtine sa hovorieva „It's Not a Bug, It's a Feature“ - čiže v prípade bitcoinu to nie je jeho chyba, ale jeho vlastnosť. V prvom rade, bitcoin nemá centrálnu autoritu, ktorá by kontrolovala jeho cenu.

Bitcoin je ponechaný na trhový mechanizmus, ktorý niekedy funguje iracionálne a na báze emócii. Neexistuje pri ňom monetárna politika centrálnych bánk, ktorá ovplyvňuje meny typu euro a dolár.

Volatilitu vyvolávajú ľudia, ktorí bitcoin nakupujú špekulatívne, no netušia, ako funguje. Panikária a rozpredávajú ho, ak sa na trhu objaví poplašná správa.

Napríklad?

Webstránka CoinMarketCap priemeruje ceny bitcoinu na rôznych burzách - na každej má inú hodnotu, rozdiely sú v desatinách percenta. Je známe, že v Južnej Kórei sa v súvislosti s legislatívou kryptomeny často predávajú o niekoľko percent drahšie ako inde vo svete, a tak juhokórejské burzy deformovali cenový priemer.

Keď sa CoinMarketCap začiatkom roku 2018 rozhodol, že juhokórejské burzy z prepočtov vyradí, cena niektorých kryptomien klesla až o 30 percent. Ľudia o tom nevedeli, v panike začali kryptomeny rozpredávať, čím cenu ešte viac stlačili nadol.

Keď zistili, čo sa v skutočnosti udialo, spamätali sa a opätovne nakupovali. To je príklad, čo spôsobujú správy na trhu, ktorý sa riadi dvomi emóciami - strachom a chamtivosťou.

Ako sa tomu môže investor prispôsobiť?