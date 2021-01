Čo čakať od Penty bez Haščáka vo vedení?

Najvyšší súd Jaroslava Haščáka prepustil v januári.

15. jan 2021 o 9:28 Adam Valček, Nikola Bajánová

Aj keď Jaroslava Haščáka obvineného z podplácania a legalizácie príjmu z trestnej činnosti pred týždňom prepustili z väzby, do čela Penty sa nevracia. Jeho pozíciu ešte v decembri po zadržaní prevzal spolumajiteľ skupiny Ian Child.

Šéfredaktor magazínu Index a náš posledný minuloročný hosť Braňo Benčat opísal Haščákov odchod takto: "Udialo sa to chladnokrvne pragmaticky, podobne excelovsky, ako Penta pristupuje k svojim biznisom. Až v poslednom možnom momente. Vysvetliť obchodným partnerom, či ste mali niečo s údajnou kauzou Gorila, sa ešte pri značnej dávke kreativity dá. Obhájiť, prečo je váš šéf za mrežami, je sakramentsky ťažšie."

Vie Penta fungovať bez Haščáka a Haščák bez Penty? Čo od vedenia na čele s Ianom Childom očakávať?

Nikola Bajánová sa pýta Adama Valčeka.

