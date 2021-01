Ako prilákať ľudí do najhoršej lokality Bratislavy? Developer to skúsi

Pri Pentagone chcú stavať, mesto im dalo zelenú.

15. jan 2021 o 18:09 Tomáš Vašuta

BRATISLAVA. Ak by sa medzi obyvateľmi Bratislavy robila anketa, v ktorej lokalite by nechceli mať vlastné bývanie, veľmi vysoko by sa určite umiestnil neslávne známy Pentagon. Bytový komplex na Stavbárskej ulici v mestskej časti Vrakuňa patrí medzi najväčšie strašiaky v hlavnom meste.

Zviditeľnilo ho najmä zloženie obyvateľstva, keď sa stal útočiskom asociálov, drogovo závislých ľudí a neraz aj kriminálnikov. Už len blízkosť k tejto stavbe znižovala hodnotu nehnuteľností. Aj preto vzbudzuje záujem zámer, ktorý počíta s výstavbou priamo v susedstve tohto projektu.

Spoločnosť Luxcon však nechce len stavať, ale aj skrášľovať.