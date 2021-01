Štát rozdáva zo stomiliónovej injekcie, Lexa dostal možné maximum

O pomoc žiadajú malí i veľkí podnikatelia.

15. jan 2021 o 18:31 Tatiana Kapitánová

Článok pokračuje pod video reklamou

Na pomoc sa síce čakalo dlho, ale ministerstvo dopravy hovorí, že ju chce rýchlo dostať k podnikateľom.

Súvisiaci článok Cestovky utrpeli tvrdú ranu, lacnejšie zájazdy nečakajte Čítajte

Cestovný ruch je jedným z odvetví, ktorých sa pandémia koronavírusu dotkla najtvrdšie.

Začalo sa to predčasným koncom minuloročnej zimnej sezóny, pokračovalo obmedzením prevádzok reštaurácií i vyprázdnenými hotelmi či atrakciami a končí nejasnosťami, kedy sa sektor opäť naštartuje.

Rezort dopravy v polovici decembra zverejnil formulár, ktorým môžu dotknutí podnikatelia žiadať o pomoc. Do 12. januára prijal približne 3500 žiadostí a k rovnakému dátumu spracoval a postupne odosiela z pripravenej stomiliónovej injekcie pomoc vo výške skoro 11,4 milióna eur.

Zrýchlené vybavovanie

Pred koncom roka prišli peniaze aj na účet bratislavského podniku OmamaShopCafe. Podľa jeho majiteľky Veroniky Murányiovej je pomoc nedostatočná a pomalá, ale na druhej strane aj to málo trochu pomôže.

„Žiadosť som mohla podať bohužiaľ len za tri mesiace pretože v ostatných mesiacoch sme mali pokles tržieb „len“ o 39 percent,“ hovorí.

Dotácia je určená primárne na kompenzáciu fixných nákladov a žiadať o ňu môžu reštaurácie, hotely, lyžiarske strediská, akvaparky, sprievodcovia či cestovné kancelárie.

Základnou podmienkou na získanie kompenzácie je medziročný prepad tržieb o 40 percent. Podnikateľ musí mať vyrovnané dlhy za minulý rok, teda uhradené záväzky v sociálnej, zdravotnej poisťovni, na daňovom úrade alebo dohodnuté splátkové kalendáre.

Rezort hovorí, že zatiaľ neevidujú žiadnu žiadosť, ktorá by bola zamietnutá. „V zhruba 20 percentách prípadov evidujeme v žiadostiach formálne nedostatky. Ak takýto prípad nastane, kolegovia kontaktujú žiadateľa a vyzývajú ho na doplnenie žiadosti,“ hovorí vedúci oddelenia pre komunikáciu s médiami ministerstva dopravy Mikuláš Virág.

Mnohí žiadatelia však na odpoveď či peniaze stále čakajú. Po podaní žiadosti má rezort mesiac na ich vyhodnotenie a spracovanie. Ministerstvo tvrdí, že chce vybavovať žiadosti ešte rýchlejšie, a preto prijalo brigádnikov, aby mohli pomoc posielať žiadateľom bezprostredne po kladnom posúdení.

„Odhadujeme, že týždenne budeme schopní vybaviť 500 žiadostí,“ uviedol minister dopravy Andrej Doležal.

Žiadajú malí i veľkí

Súvisiaci článok Od Technopolu k Sabolovcom. Hotel Devín zmenil majiteľa Čítajte

Podľa Virága sa o pomoc uchádzajú malí podnikatelia i veľké hotely zo všetkých kútov krajiny. „Príspevky sú individuálne, od niekoľkých desiatok eur na žiadateľa, až po maximálnu sumu 200-tisíc eur,“ vysvetľuje.

Ide totiž o schému pomoci de minimis, kde je limit stanovený práve na túto sumu. Pomoc predstavuje príspevok vo výške 1,44 až 10 percent z čistého obratu v referenčnom období.

Na Portáli na evidenciu a monitorovania pomoci je momentálne zverejnených okolo 140 prijímateľov dotácie. Plnú výšku pomoci dostala spoločnosť Tatra United Corporation Ivana Lexu, ktorá prevádzkuje napríklad bratislavský Hotel Tatra. Necelých dvestotisíc schválili aj spoločnosti Eurovea hotel a Hotel Devín, ktorý je súčasťou portfólia Jána Sabola, dostal 144-tisíc eur.

Medzi prijímateľmi sú aj cestovné kancelárie, napríklad Settour Slovakia si pripísal maximálnu podporu. Dotáciu niečo vyše 23-tisíc eur dostal Donovalský pivovar, ktorý je spájaný s bývalým ministrom dopravy Jánom Počiatkom.

Ministerstvo dopravy pripravuje aj veľkú schému pomoci, kde limit na prevádzku bude až do troch miliónov eur. Táto by mala pokryť prepady tržieb aj pri väčších podnikoch. Na to je však potrebný súhlas Bruselu. „V tomto prípade však stále čakáme na overenie Európskou komisiou,“ dodáva Virág.