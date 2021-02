Ako požiadať o zúčtovanie daní a na čo si dať pozor (otázky a odpovede)

Stihnúť to treba do 15. februára.

31. jan 2021 o 23:10 Martina Raábová

Do polovice februára majú zamestnanci čas na to, aby požiadali svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmov. Ak do 15. februára nestihnú zamestnávateľovi doručiť žiadosť s príslušnými prílohami, budú si musieť daňové priznanie urobiť sami.

Článok nájdete aj vo februárovom čísle mesačníka INDEX.

Z údajov finančnej správy vyplýva, že firmy vlani spracovali zúčtovanie dane z príjmov (za rok 2019) pre takmer 1,5 milióna zamestnancov. Ďalších zhruba 450-tisíc ľudí eviduje finančná správa cez podané daňové priznania, v ktorých uvádzajú iba príjem zo závislej činnosti.

Títo zamestnanci nemuseli zmeškať lehotu, v ktorej treba zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie. Sú medzi nimi aj takí, ktorí majú príjmy z viacerých zamestnaní a/alebo si bilanciu daní radšej spravia sami.

Tlačivo žiadosti o zúčtovanie daní za rok 2020 už daniari zverejnili na svojom webe. Kto si plánuje daňové priznanie urobiť sám, mal by si od zamestnávateľa vypýtať potvrdenie o príjmoch za uplynulý rok.

Zamestnávateľ ho musí vystaviť do 10. februára, ak ho o to zamestnanec požiada do 5. februára. Ak zamestnanec nepožiada ani o potvrdenie, ani o ročné zúčtovanie dane, zamestnávateľ mu vystaví potvrdenie do 10. marca.

INDEX pripravil sumár najdôležitejších otázok a odpovedí súvisiacich s ročným zúčtovaním dane z príjmov.

1. Čo sa menilo v nezdaniteľných častiach?