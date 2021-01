Holý sa opäť zatajuje. Buď porušil pravidlá, alebo Britov zavádzal

Na Slovensku pravidlá neporušil, v Anglicku to isté nie je.

19. jan 2021 o 11:48 Nadácia Zastavme korupciu, Zuzana Petková, Martin Suchý

Vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina), ktorý cestuje do Veľkej Británie za rodinou, sa v decembri vrátil na Slovensko bez testu a nešiel do karantény. Umožnila mu to výnimka hlavného hygienika. Mlčí, či podobnú využil aj pri vstupe do Británie. Holý bol neskôr pozitívne testovaný na COVID-19, po ňom aj viacerí členovia vlády.

Podpredseda vlády bol v Británii na súkromnej návšteve, ktorú rozoberali médiá, v polovici decembra. V tom čase tam platili podobné pravidlá ako u nás. Po príchode musel ísť do desaťdňovej karantény, ktorú si mohol skrátiť, ak by sa šiel na piaty deň otestovať.

Holý neodpovedal, či šiel v Británii na test, prípadne do karantény. Od minulého týždňa nereagoval na otázky zaslané mailom cez tlačové oddelenie. Mobil nedvihol, napísal, že mu máme poslať sms správu, na ktorú rovnako neodpovedal. Opakované telefonické aj mailové pokusy o kontakt, zostali bez odozvy.

Otvorená komunikácia?

Holý bol v Británii 13. decembra. V tom čase sa už v štáte šírila nová nebezpečnejšia mutácia COVID-19.

Potom, čo viacero ministrov vrátane Holého a premiéra Igora Matoviča pred Vianocami ochorelo, sa Denník N pýtal, či bol po návrate na teste a či môže výsledky ukázať. Holý viac ako dva týždne nekomunikoval, potom hlavný hygienik Ján Mikas priznal, že mu udelil výnimku.

Skrývanie sa pred médiami kritizoval aj premiér: „Zlyhanie Štefana Holého vidím v tom, že v momente, keď sa ho prvýkrát pred troma týždňami na to prvý novinár opýtal, tak mal takto vytiahnuť výnimku a povedať‚takúto výnimku mi udelil úrad verejného zdravotníctva.“

Dodal, že Holému písal, aby v budúcnosti bola jeho komunikácia s médiami okamžitá a jednoznačná.

Karanténu nestihol, test neukázal

Holého stranícky šéf Boris Kollár v nedeľu v diskusnej relácii TA3 V politike povedal, že neporušil žiadne pravidlá. To je vďaka papalášskej výnimke skutočne pravda. Avšak len pri návrate na Slovensko.

Termíny Holého návštev v Británii naznačujú, že 10 dňovú karanténu tam absolvovať nestihol. Oficiálne Holý dostal výnimku pri vstupe naspäť na Slovensko v dátumoch 20. a 27. novembra, 4., 11. a 18. decembra. Jednu výnimku dostal aj 8. januára v tomto roku. Žiadosť o ňu však stiahol. Nepotreboval ju, nakoľko už prekonal COVID.

Holý zároveň médiám nedokázal predložiť negatívny test. Ostáva teda len možnosť, že porušil pravidlá alebo do Británie cestoval na výnimku. Na tú však nemal nárok, keďže jeho cesty nemali pracovný charakter.

Zneužil výnimku v Británii?

Aj v Británii existujú výnimky. Jedna z nich aj pre politikov a zástupcov iných štátov. Avšak tá sa vzťahuje na tých zahraničných predstaviteľov, ktorí tam idú v rámci oficiálnej návštevy alebo rokovania.

V rámci tejto výnimky nemusia politici vypĺňať pri vstupe do Británie špeciálny dotazník, ani ísť do karantény. Ale len v prípade, ak je potvrdené, že cestujú pracovne a ich pracovné povinnosti nie je možné plniť v karanténe.

Pred cestou musia úrady domovskej krajiny upozorniť britský Úrad pre zahraničie, Spoločenstvo národov a rozvoj (FCDO). Ten následne zariadi potvrdenie o výnimke, ktorým sa politik preukazuje pri vstupe do krajiny. Potom nie je potrebné ani nechať sa pretestovať.

Ak by si Holý uplatnil túto výnimku, zavádzal by britskú stranu, pretože cestoval súkromne, nie pracovne.

Či od Británie výnimku pre vicepremiéra Slovensko žiadalo, sme sa nedozvedeli. Úrad vlády na naše otázky neodpovedal a vicepremiér nás odignoroval. Ministerstvo zahraničných vecí na viaceré otázky, či má informácie o prípadnej výnimke a či pri jej vybavovaní zohráva naša diplomacia nejakú úlohu, odpovedalo stručne: “MZV výnimky neudeľuje.”

Na Slovensku sa s výnimkami roztrhlo vrece

Úplne v poriadku však nebola ani Holého výnimka pri návrate na Slovensko. Tie udeľuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ).

Podľa štátneho webu tak urobí len v nevyhnutných prípadoch na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády. Tí stihli za rok 2020 vyžiadať 8886 výnimiek, pričom niektoré mohli zahŕňať aj viac ľudí. Opodstatnenosť výnimiek pritom ÚVZ nekontroloval.

Ich zoznam zatiaľ nezverejnil, hoci sa za zverejnenie vyjadril aj premiér Matovič. Nadácia Zastavme korupciu si informácie vyžiadala na základe infozákona. Lehota na odpoveď uplynie tento týždeň.

Ak by chcel výnimku bežný človek, muselo by sa mu najprv podariť skontaktovať s členom vlády, aby mu o ňu zažiadal. Výnimka na prekročenie hraníc bez povinnej karantény však automaticky neznamená, že sa môžete vrátiť bez negatívneho testu tak, ako Štefan Holý. To je podľa štátneho webu možné len v “odôvodnených prípadoch” a ak sa to uvádza v žiadosti.

ÚVZ prisľúbil, že navrhne vláde výnimky zrušiť: “Chápeme, že občania môžu akékoľvek výnimky vnímať citlivo.”