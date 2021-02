Kvitok rastie. Výroba kozmetiky v Humennom potrebuje väčšie priestory

Článok pokračuje pod video reklamou

Začalo sa to skromným snom, že ručnej výrobe prírodnej kozmetiky sa bude venovať počas materskej dovolenky. Napokon prerástol do takých rozmerov, že jej značka Kvitok z Humenného sa bude už tretíkrát sťahovať do väčších priestorov.

Martina Dudová (34) predvlani od magazínu Profit (v súčasnosti INDEX) získala ocenenie za najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh. Výroba v jej firme odvtedy vzrástla z desaťtisíc na pätnásťtisíc produktov mesačne a ročné tržby sa pohybujú v stovkách tisíc eur.

Z malej výrobne do veľkej haly

Myšlienka vyrábať prírodnú kozmetiku Martine Dudovej napadla, keď sa spolu s manželom Matúšom začali pred rokmi zaujímať o zdravé stravovanie. Dôkladnému skúmaniu zloženia sa nevyhli ani produkty v drogérii.