Chcete byť milionárom?

Technologická prekážka je odbúraná, ostáva prekážka mentálna.

9. feb 2021 o 22:41 Branislav Benčat

Investovanie nie je pre každého - potrebujete slušný kapitál, znalosti a čas sa mu venovať. Ak súhlasíte, nemáte pravdu. Investovanie nielenže je pre každého, v rôznych podobách sa stalo dokonca nevyhnutnosťou. Stačí sa pozrieť na dôchodkové sporenie.

Časy, keď peniaze na bankových účtoch aspoň niečo zarábali a zápasili tak s infláciou, sú preč. Nechať ich tam ležať je rovnaké ako držať doma v šuplíku.

Krízy, ako aj tá súčasná koronová, sú v oblasti financií na niečo dobré. Okrem príležitostí, ktoré dramatické prepady na trhoch prinášajú, rozširujú medzi ľuďmi záujem o možnosti zhodnocovania úspor.

Aj finančná gramotnosť Slovákov sa postupne zvyšuje. Hoci nie vďaka školskému systému, ktorý oblasť financií, a najmä tých osobných, trestuhodne prehliada. Neostáva vám nič iné ako sa dovzdelať po vlastnej osi. Čiastočne pomôžu poradenské firmy, fintechy či banky.

Aj v INDEXE sa investovaniu pravidelne venujeme a budeme v tom pokračovať. Už dlhšie spolupracujeme s projektom Ekonómia ľudskou rečou, ktorý je zameraný na mladých a v krátkych videách zrozumiteľne vysvetľuje aj zložitejšie témy.

V aktuálnom čísle mesačníka INDEX sme pripravili veľkú prílohu o investovaní. Pozreli sme sa na jeho rôzne podoby, od ETF fondov cez zaujímavé firmy, ktorých akcie sa oplatí sledovať, až po dôchodkové sporenie.

Odborníci na financie prezradili svoje tipy, kam by vložili peniaze, i to, ktorým príležitostiam by sa radšej vyhli. Nevynechali sme ani fenomén kryptomien, najmä bitcoinu. Je len nafúknutou bublinou, ktorá každú chvíľu praskne, alebo má jeho hodnota, ktorá stále prekonáva rekordy, opodstatnenie?

Možnosti investovania sú dostupné, rôzne typy účtov sa dajú otvoriť aj cez mobil. Technologická prekážka je teda odbúraná, ostáva prekážka mentálna. Investovanie je o riziku: čím vyššia vidina výnosov, tým väčšia šanca, že sa niečo pokazí.