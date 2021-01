Developer: Slávik berie 6 či 7-tisíc ročne. Zaplatíte, alebo mesiace čakáte

Aké sú praktiky postrachu stavbárov, na ktorého podal Sulík trestné oznámenie?

28. jan 2021 o 23:34 Tomáš Vašuta

Marcel Slávik a jeho Združenie domových samospráv sa na scéne objavili pred rokmi. S jeho prácou sa stretli stovky podnikateľov po Slovensku. Zapájal sa do povoľovacích procesov a pripomienkoval projekty, čím predlžoval celý proces.

Niektorí s ním bojovali, iní vyhodnotili, že lepšie a „lacnejšie“ je sa s ním dohodnúť. Do druhej skupiny patria zväčša developeri, ktorí sa s ním stretávajú pri svojej práci častejšie.

V prípade Slávika a jeho združenia podal minister hospodárstva Richard Sulík trestné oznámenie v piatich konkrétnych prípadoch.

Tvrdí, že Slávik „vstupuje do stavebných konaní s nezmyselnými požiadavkami a blokuje stavby, kým nedostane sponzorské pre svoje združenie.“

INDEX sa porozprával s jedným z developerov, ktorý má so Slávikom skúsenosť. Jeho meno nechávame v anonymite. Bola to podmienka uskutočnenia rozhovoru, keďže sa obával odplaty, ktorá by mohla po otvorenom vystúpení nasledovať.

Kedy ste sa s Marcelom Slávikom a jeho Združením domových samospráv stretli prvýkrát?

Je to už dávno. Mohlo to byť niekedy v roku 2015, ale toto si presne nepamätám.

Asi to prebehlo tak, že vám pripomienkoval nejaký projekt.

Áno, bolo to tak. V jednom z našich projektov podal odvolanie.

Ako následne prebiehalo riešenie problému?