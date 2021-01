Bitcoin opäť blázni. Stačila malá zmienka na Twitteri Elona Muska

Cena kryptomeny okamžite vyletela nahor.

29. jan 2021 o 12:06 Jozef Tvardzík

To, čo sa v piatok udialo s cenou bitcoinu, je dôkazom, prečo je trh s touto kryptomenou tak vrtkavý a relatívne malý. Ešte v piatok ráno sa cena bitcoinu pohybovala na úrovni okolo 32-tisíc dolárov, ale v priebehu dvadsiatich minút vyletela na vyše 36-tisíc a za hodinu dosiahla takmer 38-tisíc dolárov.

Stačil na to jeden na prvý pohľad nevinný krok zakladateľa spoločnosti Tesla Elona Muska. Ten si upravil na sociálnej sieti Twitter svoj profil, do ktorého dopísal bez bližšieho vysvetlenia tag #bitcoin. V statuse len dopísal, že „spätne to bolo nevyhnutné“. Muska sleduje na sociálnej sieti 44 miliónov fanúšikov, čo stačilo na to, aby sa bitcoin prudko rozbehol.

Elon Musk a jeho profil na sociálnej sieti Twitter (zdroj: Twitter)

Musk, motor ceny kryptomien

Elon Musk, ktorý rád provokuje na Twitteri, v stredu ostro kritizoval kroky investičnej platformy Robinhood. Tá stopla obchodovanie s akciami spoločnosti GameStop či Blackberry, ktoré sa stali bojiskom amatérskych traderov z investičného fóra WallStreetBets na sociálnej sieti Reddit.

Musk ich boj proti veľkým hedžovým fondom nepriamo podpororil pred pár dňami, keď na Twitter zdieľal stránku ich fóra s odkazom “Gamestonk!!”, čím odkazuje na populárne meme obrázky o akciovom trhu.

Kritizované obmedzenia Robinhoodu spôsobili, že amatérski traderi sa nahrnuli na trh kryptomien. Ťažila z toho napríklad kryptomena Dogecoin, ktorú kedysi Musk označil za svoju „obľúbenú“ kryptomenu. Cena v priebehu niekoľkých hodín stúpla o 500 percent.

Dogecoin vychvaľoval naposledy v júli 2020, keď napísal tweet so slovami „Dogecoin štandard budúcnosti.“ Objemy a likvidita tejto kryptomeny sú pomerne nízke, ide o bezvýznamnú kryptomenu.

Raz za čas sa ale do dogecoinu naleje veľké množstvo peňazí, ktoré ju poriadne vypumpujú. Elon Musk pritom býva jedným zo spúšťačov takéhoto prílivu nových financií, ale zvyčajne ide len o krátkodobé záchvevy nálad traderov, ktorí ho sledujú.

Investuje do bitcoinu?

Musk sa pritom ku kryptomenám pomerne často a rád vyjadruje. Špekuluje sa o tom, že do bitcoinu by mohol Musk investovať. Vlani priznal, že vlastní len 0,25 bitcoinu.

Koncom minulého roka sa stretol so šéfom spoločnosti MicroStrategy Michaelom Saylorom, ktorý je jedným z najzvučnejších mien v kryptosvete, pričom sa snaží šíriť osvetu o kryptomenách a najmä bitcoine tam, kde sa len dá. Druhým človekom, s ktorým sa stretol, je Tyler Winklevoss (jedna z dvojičiek, ktorým vraj Mark Zuckerberg ukradol nápad na Facebook), ktorý šéfuje kryptomenovej burze Gemini.

Saylor pritom navrhol, aby Musk presunul 100 miliárd zo spoločnosti Tesla do bitcoinu. Podľa neho by tak pomohol akcionárom Tesly, ktorí by z dlhodobého hľadiska mohli z tohto kroku výrazne profitovať. Ak by sa tak stalo, išlo by o najväčší nákup histórie. Pre porovnanie, kapitalizácia bitcoinu sa pri cene okolo 38-tisíc dolárov pohybuje na úrovni 707 miliárd dolárov.

Muska nápad investovať do bitcoinu zrejme zaujal. Na Twitteri sa Saylora spýtal, či je vôbec niečo také možné. Ten mu odpovedal, že áno, a je ochotný mu dať tipy, ako efektívne investovať do kryptomeny.

Spoluzakladateľ burzy Gemini Tyler Winklevoss odhaduje, že nákup za 100 miliárd dolárov by sa dal zvládnuť za približne týždeň, pretože v kryptosvete je podľa Winklevossa "dostatok likvidity" na to, aby sa takéto niečo mohlo podariť.

Ak vezmeme do úvahy fakt, že tri až štyri milióny bitcoinov sa za posledných 12 rokov nenávratne stratilo, Musk by mohol teoreticky kúpiť pri cene 38-tisíc dolárov až 20 percent dostupných bitcoinov (pri nižšej cene by bol podiel ešte vyšší). Samozrejme, vykúpenie pätiny všetkých bitcoinov by poriadne zamávalo cenou.