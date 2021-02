Štát naleje do pomoci ďalšie milióny, pomôcť majú zamestnancom aj živnostníkom

Prerobiť chcú aj dotácie na nájmy.

1. feb 2021 o 17:23 Martina Raábová

BRATISLAVA. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) a minister financií Eduard Heger (OĽaNO) predstavili nové formy pomoci pre zamestnancov a živnostníkov zasiahnutých pandémiou nového koronavírusu.

Ide o pokračovanie doterajšieho balíka Prvá pomoc a Prvá pomoc plus. Nazýva sa, ako inak, Prvá pomoc plus plus.

„Časť ekonomiky je obmedzená, a preto sme sa po víkendových rokovaniach rozhodli predstaviť zvýšenie a rozšírenie prvej pomoci. Chceli by sme, aby táto pomoc zasiahla ešte väčší počet zamestnancov a SZČO,“ povedal Krajniak.

Podľa Hegera sa náklady štátu na prvú pomoc mesačne zvýšia zhruba o 40 miliónov eur.

Pozrite si prehľad toho, čo sa mení.

1. Dlhšie obdobie

Prvú pomoc bude štát poskytovať do 30. júna 2021. Inými slovami, vyplácanie príspevkov na mzdy zamestnancov aj pomoci pre živnostníkov sa predĺžilo.