Poistný detektív: Pomáha nám aj Facebook

Poistné podvody sa dajú rozdeliť na dve základné kategórie. Časť z nich sa vyznačuje naivitou poisteného a využívajú sa pri nich rovnaké stratégie ako pred desiatimi rokmi. Inými slovami, klienti fingujú dopravné nehody, krádeže áut alebo skúšajú rôzne formy sebapoškodzovania.

Druhú kategóriu tvoria sofistikované poistné podvody. Stoja za nimi autičkárske gangy alebo skúsení profesionáli, ktorých kryje armáda právnikov. Prípadne majú človeka vo vnútri poisťovne.

Odhaľovaním poistných podvodov sa zaoberajú forenzní špecialisti (ľudovo - poistní detektívi). Napríklad v poisťovni Union vlani preverili šesť stoviek podnetov a v 57 prípadoch dokázali úmyselný podvod.

Časť z nich ide na margo pandémie nového koronavírusu. „Som presvedčený, že ekonomický pokles sa prejaví aj v poisťovníctve v druhej polovici tohto roka ešte prudším nárastom podvodov,“ hovorí v rozhovore pre INDEX forenzný špecialista Unionu Ivan DEBNÁR.

Čo sa v rozhovore dočítate: Prečo každý rok rastie počet podvodov, ale počet trestných oznámení klesá?

Ako prebieha proces odhaľovania podvodu?

S akými dátami o klientovi poisťovňa narába?

Aký podiel špekulantov sa nepodarí odhaliť a prepadnú cez sito?

Poisťovne tvrdia, že počet poistných podvodov rastie každý rok. Čím to je?

Pri škodách na motorových vozidlách je pomerne vysoko nastavená suma, do ktorej polícia nevyšetruje poistnú udalosť. Zaznamená ju len ako škodovú udalosť. Vodiči túto situáciu zneužívajú a nahlasujú vážnejšie nehody, ktoré by, ak by sa riadne vyšetrili, vôbec nespadali do poistnej udalosti.

V posledných rokoch rastie aj počet podvodov v životnom úrazovom poistení. Vysvetľujeme si to tým, že množstvo Slovákov má hlboko do vrecka, preto chcú využiť poistku ako náhradu príjmu, keď stratia prácu alebo časť príjmu.

Latentná (skrytá) kriminalita je v tomto segmente obrovská. Ide napríklad o prípady ľahších zranení ako pomliaždeniny alebo ľahšie popáleniny. Poisťovňa v prípade evidentného podvodu kontaktuje klienta, ale v minimálnom počte podávame trestné oznámenia.

Prečo?

Okrem dvoch výnimiek sme ale za posledných päť rokov žiadne trestné oznámenie nepodávali. Dôkazná situácia a náklady na znalecké posudky, ktoré dávame vypracovať lekárom, sú vyššie ako uhradenie poistnej udalosti.

Pri podvodoch v životnom poistení sú dokonca prípady, kedy k nim prispeli aj lekári. Súvisí to s ich benevolenciou, akou vypisujú úrazové tlačivá. Špecialitou je cestovné poistenie, kde sme výrazne pocítili nárast kreativity klientov.

Cestovné poistenie však zrejme nebude oblasť, v ktorej počas pandémie porastú poistné podvody.

Nie, ale štatistiky potvrdzujú, že počet podvodov narástol naprieč všetkými triedami poistení. Na to sme sa pripravovali už vlani v apríli. Zamerali sme sa na poistné udalosti s nižšou výškou poistného plnenia, do tisíc eur.

Predpokladali sme, že pri strate príjmu u sociálnych vrstiev s nižšími príjmami, ale samozrejme nielen u nich, majú ľudia tendenciu špekulovať. Čo sa aj potvrdilo spätným prešetrením prípadov, kde sme evidovali nárast.

Netvrdím, že sa nám podarilo odhaliť všetky podvody, pretože pri tejto práci sa to ani nedá, ale zameranie na menšie prípady sa oplatilo. Som presvedčený, že ekonomický pokles sa prejaví aj v poisťovníctve v druhej polovici tohto roka ešte prudším nárastom podvodov.

Podvody budú rásť podľa mňa aj v cestovnom poistení. V súčasnosti vedieme prípad úpadku cestovnej kancelárie v Česku, kde sme si zavolali na pomoc aj znalkyňu. Evidujeme špekulácie zo strany majiteľa cestovky. Podobných prípadov bude viac.

Ako postupujete pri odhaľovaní skrytej kriminality?

Najprv sme urobili segmentáciu poistných udalostí a rozdelili klientov na skupiny podľa výšky poistného plnenia. Vylúčili sme tie s najvyšším plnením a poistné udalosti s priemerným plnením. Zamerali sme sa len na poistné udalosti s podpriemerným plnením, kde sa latentná kriminalita najčastejšie objavuje.

Predpokladáme, že náhrady príjmu sa budú v nízkopríjmových skupinách realizovať práve cez poistenie. Predpokladajú, že poisťovne nebudú venovať pozornosť relatívne malým sumám pri odškodnení.

Pri PZP a havarijnom poistení vidíme, že poistenci si dávajú poisťovni preplatiť každý škrabanec, pri životnom poistení sa vypisujú akékoľvek ľahšie úrazy a je tu snaha uplatniť si čo i len najmenšiu škodu, aby z poistenia niečo získali.

Tento trend sme ešte pred rokom pred pandémiou v takom objeme nepozorovali. Aj pri majetkových škodách, napríklad pri požiaroch, došlo k posunu. Kedysi bolo viac paušálne uplatnených škôd, teraz je evidentná snaha vyťažiť z poistenia maximum.

A tie ľahšie zranenia si podľa vás naschvál spôsobí poistený?