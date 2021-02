Nulová DPH na respirátory: Mohli by sa ceny znížiť?

Analytici sú optimistickí.

3. feb 2021 o 18:21 Jozef Tvardzík

Pri nákupe respirátora zrejme v blízkej budúcnosti ušetríte zopár desiatok centov. Vláda tento týždeň schválila dočasne nulovú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na filtračné tvárové polomasky kategórie FFP2 a FFP3. Návrh v najbližších dňoch v skrátenom legislatívnom konaní prerokuje parlament.

Ceny bežne dostupných respirátorov sa pohybujú od 1,20 eura do troch eur. Po vynulovaní DPH by teda spotrebiteľ mohol - teoreticky - ušetriť od 24 do 60 centov.

Vláda chce takto motivovať ľudí, aby nosili respirátory, ktoré sú efektívnejšie proti šíreniu nového koronavírusu. Zároveň predpokladá, že predajcovia ceny respirátorov férovo znížia.

Nulová sadzba DPH na respirátory by mala platiť do konca apríla. Ministerstvo financií vypočítalo, že štát týmto opatrení stratí na dani viac ako 15 miliónov eur.

O respirátory je v posledných týždňoch záujem. Minulý mesiac zákazníci po otvorení predajne Lidl vtrhli k regálom s naskladnenými respirátormi FFP2, ktoré boli v 33-percentnej zľave za 1,99 eura (3 kusy).

Ako na nulovú DPH zareaguje cena

Nulová DPH by sa na nižšej cene mohla prejaviť - ak by na trhu panovali ideálne podmienky, ktorým je najmä dostatočná ponuka výrobcov, respektíve predajcov.

Teoreticky, ak dopyt na tovare neprevyšuje jeho ponuku, je vysoko pravdepodobné, že nižšia DPH sa prejaví na znížení koncovej ceny - v tomto prípade o 20 percent.