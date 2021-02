Reťazce majú zakázaný predaj nepotravín. Porušujú ho rad-radom

Hrozia im pokuty.

7. feb 2021 o 14:06 Tatiana Kapitánová

„To ti určite nepredajú. Veď teraz sa to nemôže,“ hovorí v stredu podvečer mladý muž svojej žene, ktorá si vyberá veci z košov so spotrebným tovarom v predajni Lidl na Trenčianskej ulici v Bratislave. Pritom ukazuje na jeden z nich, ktorý je opáskovaný. Zvyšné však nie sú, a tak nič nenasvedčuje tomu, že by sa z nich nedal tovar vyberať.

Z jedného z nich berieme nite do šijacieho stroja a mierime k pokladnici. Pokladníčka sa nad tým nepozastavuje a tovar blokuje. Podobná situácia sa zopakuje aj štvrtok večer v Bille na Bajkalskej ulici a v Kauflande na Trnavskej ceste. V oboch nám pri pokladnici nablokovali tovar, ktorý sa neradí ani k potravinám, ani k drogérii.

Bez hrncov, tričiek a náradia

Zákaz predaja nepotravinového tovaru začal platiť pred Vianocami. Vláda zatvorila všetky maloobchodné predajne s výnimkou potravín, drogérií či lekární.

Obchodníci, ktorí museli na svojich prevádzkach nechať stiahnuté mreže, oponovali, že ak oni nesmú predávať chladničky či oblečenie, nemali by ani otvorené obchody.