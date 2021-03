Kto a kedy podáva daňové priznanie typ A a na čo si dať pozor

Dane treba zaplatiť do konca marca.

1. mar 2021 o 23:42 Martina Raábová

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. V tomto roku už štát neplánuje termín na podanie daňového priznania odkladať tak, ako to pre nástup pandémie nového koronavírusu urobil vlani.

Priznať daň z príjmu musia podnikatelia a zamestnanci, ktorým ročné zúčtovanie nespravil zamestnávateľ, do 31. marca 2021.

Článok nájdete v marcovom čísle mesačníka INDEX.

Samozrejme, daňovník môže využiť odklad daňového priznania. O odklad sa nežiada, stačí ho oznámiť, len to treba stihnúť do 31. marca. Dane potom musíte priznať a zaplatiť do konca júna, prípadne do konca septembra, ak máte príjmy zo zahraničia.

Tlačivá daňových priznaní a oznámenia o odklade sú už na webe finančnej správy. Formuláre sa oproti vlaňajšku nezmenili. Treba však dávať pozor na novinky ohľadom daňového bonusu či hranice príjmov pre podanie priznania.

Súvisiaci článok K hypotéke bonus za stovky eur. Kto naň má nárok a ako na to? Čítajte

V tomto článku INDEX pripravil prehľad pomôcok pri vypĺňaní daňového priznania fyzických osôb - nepodnikateľov (typ A). Používajú ho zamestnanci, ktorí do 15. februára nestihli zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie, ale aj tí, ktorí si privyrábali na dohodu - či už popri dôchodku, alebo zamestnaní.

Daňovníci - aj zamestnanci -, ktorí vlani prenajímali nehnuteľnosť alebo mali príjem z podnikania, siahnuť musia po daňovom priznaní typu B.

Na rozdiel od podnikateľov nemusia zamestnanci s daniarmi komunikovať len elektronicky. Daňové priznanie im stále môžete poslať aj v papierovej forme klasickou poštou. Avšak online podanie ponúka viaceré výhody (napríklad automatickú kontrolu údajov a výpočet dane).

Ktoré daňové priznanie použiť?

Prvá strana formulára obsahuje základné údaje o daňovníkovi - meno, priezvisko, adresu pobytu, kontaktné údaje. V hornej časti sa vypĺňa rok (2020) a tiež to, či ide o riadne, opravné alebo dodatočné priznanie.