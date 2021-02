Prepadla miliarda eur? O čo ide v spore europoslankyne s ministerkou

Podľa Remišovej ide o hoax.

9. feb 2021 o 16:02 Jozef Tvardzík

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), šéfka výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, ešte v pondelok povedala, že nešikovnosťou slovenskej vlády (jej strana je súčasťou vládnej koalície) prišlo Slovensko nenávratne o jednu miliardu eur.

Zodpovednosť za to podľa nej nesie ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí), pod ktorú spadajú eurofondy. Nicholsonová tvrdí, že ministerka dostatočne nevyužila „flexibilitu“ v štrukturálnych fondov, ktorú bolo možné využiť iba v roku 2020.

Podľa europoslankyne mohlo Slovensko z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), ktorý sa čerpá podpriemerne, presunúť peniaze na pomoc proti pandémii. Teda na odmeny pre pracovníkov v prvej línii, či na udržanie pracovných miest.

Remišová kritiku odmieta, za pravdu jej dala aj Európska komisia. Tvrdenie, že Slovensko prišlo o miliardu eur, označuje ministerka za „hoax obrovských rozmerov“. S tým, že ak by Slovensko naozaj prišlo o miliardy eur z jedného fondu, bolo by to na odstúpenie celej vlády.

Remišová má pravdu v tom, že peniaze neprepadli. Druhá vec je, že sa musia dočerpať do dvoch rokov, no už sa nebudú môcť presunúť na riešenie pandémie. A v tomto smere ministerka upozorňuje na zodpovednosť ostatných kolegov vo vláde.

Konflikt medzi europoslankyňou a ministerkou má na budúci týždeň na svojom rokovaní riešiť aj vládna koalícia. Predseda SaS Richard Sulík sa už podľa koaličných partnerov vyjadril, že vzniknutá situácia ho mrzí.

„Požiadal Luciu Ďuriš Nicholsonovú, aby svoje argumenty niečím podložila a v prípade ak sa mýli, mala by sa ospravedlniť,“ uviedol Peter Pčolinský zo Sme rodina.

V čom je problém