Gigantické pôžičky, tvrdý zásah štátu a veľký brat. Prečo zmizol Jack Ma?

Ako sa dostala čínska vláda do konfliktu s miliardárom.

10. feb 2021 o 13:39 Martin Šebeňa

Autor je výskumníkom Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií (CEIAS) a doktorandom na University of Hong Kong.

Náhle zastavenie primárneho úpisu akcií firmy Ant Financial na hongkonskej burze a s ním spojené zmiznutie Jacka Ma z očí verejnosti vyvolalo otázniky o motiváciách čínskej vlády. Bližší pohľad naznačuje zápas medzi snahou regulátorov obmedziť nekontrolovateľný rast spotrebiteľských úverov a technologickým gigantom, ktorý chce zarobiť čo najviac peňazí.

V poslednom októbrovom týždni pritieklo do Hongkongu také obrovské množstvo peňazí, že Menový orgán (Monetary Authority), miestna obdoba centrálnej banky, musel zvýšiť úrokové miery a nasadiť do obehu 24 miliárd dolárov, aby sa finančný systém nezasekol.

Piateho novembra sa mal uskutočniť najväčší primárny úpis akcií (IPO) v dejinách a každý chcel byť pri tom. Keďže čínsky technologický gigant Ant Financial, ktorý bol v centre pozornosti, uprednostnil hongkonskú burzu pred New Yorkom, museli zahraniční investori nakupovať hongkonské doláre, čo tlačilo ich hodnotu prudko hore.

Ant plánoval predať investorom akcie v hodnote 34,4 miliardy dolárov, no záujem bol takmer štyrikrát väčší: do IPO sa prihlásili investori s jedným biliónom hongkonských dolárov, v prepočte asi sto miliárd eur. Po úspešnom IPO by mal Ant trhovú kapitalizáciu viac než 300 miliárd dolárov – viac než najväčšie banky na svete.