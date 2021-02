Peniaze vs. gastrolístky: Ako a dokedy musím nahlásiť, čo chcem? (odpovede)

Papierové poukážky majú nahradiť elektronické.

11. feb 2021 o 14:30 Martina Raábová

BRATISLAVA. Od marca si budú môcť zamestnanci vybrať, či chcú od zamestnávateľa na stravovanie dostávať stravné lístky alebo peniaze. Takzvané gastráče sa teda stávajú de facto dobrovoľnými.

Parlament začiatkom februára odsúhlasil novelu Zákonníka práce, ktorá výrazne ovplyvní nielen trh s gastrolístkami, ale aj zamestnávateľov. Účinnosť nadobúda 1. marca.

Zamestnávatelia sa novému režimu musia prispôsobiť do konca tohto roka. No už teraz by mali premýšľať, ako nastavia svoje vnútorné pravidlá.

INDEX pripravil odpovede na najdôležitejšie otázky o tom, ako budú dobrovoľné stravné lístky po novom fungovať.

1. Kto si môže po novom vyberať medzi stravnými lístkami a peniazmi?