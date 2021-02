IT práce pre štát sú oproti Česku o tretinu drahšie. Čo s tým vie vláda spraviť?

Firmy majú voči analýze výhrady.

11. feb 2021 o 10:37 Jozef Tvardzík

Štát by na externých IT službách mohol ušetriť 23 percent súčasných nákladov. Vyplýva to z prehľadu zmluvných cien za IT tovary a služby, ktorý zverejnilo ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí). Na analýze spolupracoval Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP).

Údaje z kontraktov uzatvorených v roku 2019 a evidovaných v Centrálnom registri zmlúv ukazujú, že slovenské verejné inštitúcie nakupovali za výrazne rozdielne a v priemere privysoké ceny. Oproti Česku boli vyššie o 34 percent, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje rozdiel 20 až 30 miliónov eur.

Napríklad cena za jedného programátora na Slovensku je 533 eur za deň, v Česku to je 388 eur, čo je o 27 percent menej. Najväčší štatistický rozdiel, 50 percent, vypozorovali analytici pri IT technikovi - na Slovensku zaňho štát platí 573 eur na deň, v Česku 285 eur.

