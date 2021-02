Exodus zo zasľúbenej zeme: Kam utekajú firmy z Kalifornie?

Článok pokračuje pod video reklamou

Slnečná Kalifornia bola mekkou amerického sna, kam smerovali šikovní ľudia, aby sa presadili v biznise alebo v Hollywoode. Od čias zlatej horúčky bola štátom s rozvinutou ekonomikou, najlepšími univerzitami a inováciami.

Platí to aj v súčasnosti, no v posledných rokoch Kaliforniu čoraz viac sužujú problémy: rozsiahle požiare, tisíce bezdomovcov v uliciach, prísne regulácie pre firmy, drahé bývanie, slabé verejné služby, vysoké dane.

To je len časť dôvodov, pre ktoré čoraz viac ľudí a firiem balí kufre a z Kalifornie odchádza. Pandémia covidu tento exodus zintenzívnila, pretože donútila firmy nechať zamestnancov na home office. A je jedno, či pracujú z drahého prenájmu v San Franciscu, alebo z domu v Montane.

Paradoxne, práve kalifornské Kremíkové údolie (Silicon Valley) vytvorilo technológie ako Slack či Teams, ktoré umožňujú bezbolestný útek zo zlatého štátu (prezývka Kalifornie je Golden State) do lacnejších častí USA. Za hlavnú príčinu sa však považuje to, že progresívna demokratická politika, ktorá kedysi do Kalifornie tak priťahovala, začína zlyhávať.

Odchádzajú tech firmy aj celebrity

Vlani sa z Kalifornie odsťahovalo o 135-tisíc ľudí viac , než sa prisťahovalo. Od roku 1900 zaznamenala čistý úbytok obyvateľov len dvanásťkrát. Napríklad v polovici 90. rokov, keď vláda po skončení studenej vojny znížila výdavky pre letecký priemysel, ktorý sa v Kalifornii koncentroval. Exodus bol silný aj po roku 2000, keď spľaskla technologická bublina.