Firma blízka Makóovi minula milióny na licenciu, pôvod peňazí je nejasný

Spolumajiteľ Eurogoldu nezverejňuje účtovníctvo, úradom to neprekáža.

18. feb 2021 o 17:10 Nadácia Zastavme korupciu, Xénia Makarová

Článok pokračuje pod video reklamou

Firma Eurogold, blízka trestne stíhanému exfunkcionárovi finančnej správy Ľudovítovi Makóovi, získala vlani hazardnú licenciu.

Potrebovala na to pomerne veľké finančné zdroje. Zákon od záujemcu o päťročnú licenciu na prevádzku výherných prístrojov a iných zariadení v herniach vyžaduje zvýšenie základného imania na jeden milión eur. Okrem toho musí zložiť zábezpeku vo výške 1,5 milióna eur.

Pôvod peňazí, ktoré na to použila prešovská firma Eurogold, nie je jasný.

Minimálne polovicu z potrebnej sumy priniesla iná spoločnosť, ktorá však v posledných rokov nezverejňuje údaje z účtovníctva. Odovzdáva síce účtovné závierky, no nie sú vyplnené.

Konflikt záujmov nevidel

Kontrolný orgán - nedávno zriadený Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) - vysvetľuje, že podľa zákona overujú uloženie účtovnej závierky v registri účtovných závierok len u prevádzkovateľa hazardných hier, nie u jeho vlastníka.

V Eurogolde figurovali od jari 2018 do jari 2019 hneď traja Makóovi rodinní príslušníci. Prebrali vtedy firmu, ktorá už dlhšie pôsobila v oblasti hazardu, no zárobkami k najväčším hráčom nepatrila.

Makó mal v tom čase ako šéf daňových kriminalistov (KÚFS) pod palcom aj kontrolu hazardu. Na otázku médií o možnom konflikte záujmov v súvislosti s firmou rodinných príslušníkov vytrvalo opakoval, že v tom žiadny konflikt nevidí.

Ďalší človek z daňovej kauzy Mýtnik Popri Makóovej rodine sa do Eurogoldu dostala Ivana Kažimírska, ktorá ju riadi doteraz. Ide o partnerku prešovského podnikateľa Štefana Poláčeka, ktorého vypočula NAKA v rámci januárovej razie Mýtnik spolu s ďalšími osobami v súvislosti s manipulovaním tendrov na finančnej správe. Polícia sa v prípade Poláčeka pýtala na okolnosti, za ktorých si od neho daňoví kriminalisti ešte pod vedením Makóa v minulosti prenajali priestory pri Prešove pre svoju východoslovenskú pobočku. Podľa portálu Aktuality.sk sa Poláček k odovzdaniu úplatku stotisíc eur za miliónový prenájom priznal. Dva roky po tejto udalosti, začiatkom februára 2018, si Poláček s Makóovou partnerkou Dagmar Kapusníkovou založil firmu Eurogold Game - na adrese, kde sídli aj ďalšia Poláčekova firma. O dva mesiace neskôr Kapusníková spolu s ďalšími dvoma členmi Makóovej rodiny a s firmou Poláčekovej partnerky Ivany Kažimirskej prevzali spoločnosť Eurogold a jej sídlo presunuli na prešovskú adresu ostatných Poláčekových firiem.

1,5 milióna z „vlastného“

Majiteľkou Eurogoldu a jeho jedinou konateľkou je v súčasnosti Ivana Kažimirská. Takmer celé základné imanie firmy je síce napísané na spoločnosť Polygraf Slovakia, no jej jedinou vlastníčkou je opäť Kažimirská (v žiadnej ďalšej firme doteraz podľa obchodného registra nefigurovala a nemala ani žiadnu živnosť).

Nadácia Zastavme korupciu oslovila Kažimirskú - partnerku podnikateľa Štefana Poláčeka, ktorého vypočúvala NAKA v súvislosti s podozrením z manipulovania tendrov na finančnej správe - s otázkou, prečo Polygraf Slovakia nezverejňuje údaje o hospodárení. Vo svojej stručnej reakcii sa odpovedi na ňu vyhla.

Práve vďaka Polygrafu však Eurogold splnil podmienky zákona o hazardných hrách na získaniu atraktívnej päťročnej licencie. Polygraf v posledných dvoch rokoch zvýšil svoj podiel v Eurogolde z necelých 170-tisíc eur na takmer 1,7 milióna.

Ilustračné foto. (zdroj: Archív SME )

Z reakcie Kažimirskej sme nedozvedeli ani to, odkiaľ mali Eurogold a jeho jediná majiteľka peniaze na finančnú zábezpeku, ktorej zloženie pred pridelením licencie takisto prikazuje zákon. Výška zábezpeky závisí od typu licencie, v prípade Eurogoldu je to 1,5 milióna eur.

Zákon je pritom pri zábezpeke prísnejší než pri základnom imaní, keď explicitne uvádza, z akých peňazí pochádzať nemôže: ,,Žiadateľ nesmie na finančnú zábezpeku použiť finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov.“ Tento fakt sa dokladá k žiadosti o licenciu čestným vyhlásením.

Súvisiaci článok Súd vzal Brhela do väzby. Nepomohli ani psychické problémy Čítajte

Eurogold sa pre nadáciu vyjadril, že splnil všetky zákonom stanovené podmienky vrátanie tých, ktoré sa týkajú finančnej zábezpeky: „Inak to nebolo ani v období trvania predchádzajúcej licencie. Kompetentný orgán, ktorý je zároveň orgánom dozoru na úseku hazardných hier, preto na základe splnených podmienok vydal individuálnu licenciu.“

Firma v stanovisku tiež uviedla, že jej kumulatívny zisk od roku 2010 dosiahol takmer osem miliónov eur a že "nemalým spôsobom prispieva k napĺňaniu príjmovej stránky štátneho rozpočtu".

Tieto vyjadrenia však treba vnímať v širšom kontexte: terajší majitelia do firmy vstúpili len v roku 2017, pričom do polovice roka 2018 v nej figuroval aj ďalší vlastník.

Na vlani získanú licenciu by firme v zásade stačili čisté zisky za roky 2018 a 2019 za predpokladu, že by z nich majiteľka do vlaňajška nič neminula.

Hovorkyňa ÚRHH Valéria Pernišová na otázku, či odovzdané čestné vyhlásenia a v ňom uvedené informácie overujú, reagovala, že to úrad môže urobiť následne, napríklad výkonom dozoru. No prípad, že by žiadateľ uviedol nepravdivé informácie v licenčnom konaní, doteraz nemali.

Riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó (vľavo) a prezident finančnej správy František Imrecze informujú o výsledkoch akcie s názvom Diamant zameranej na hracie automaty (zdroj: SITA)

Makóove kontakty na novom úrade

ÚRHH funguje od marca 2019 a od júna rovnakého roka naň prešli právomoci štátu v oblasti hazardných hier z ministerstva financií a finančnej správy. Spolu s právomocami sa na úrad presunuli aj viacerí pracovníci z daňovej kriminálky, ktorí predtým pracovali pod Makóom.

Súvisiaci článok Makó sa má zdržiavať mimo Európy, vracia sa len na výsluchy Čítajte

Napríklad práve odboru dozoru a kontroly, ktorý môže preverovať informácie v čestných vyhláseniach o pôvode finančnej zábezpeky (a iné porušenia pravidiel pre hazardné spoločnosti), od vzniku úradu až donedávna šéfoval Karol Cebo.

Predtým roky pôsobil ako Makóov námestník a spomína sa aj v súvislosti s takzvaným Bödörovým komandom. Jeho cieľom podľa policajného uznesenia, z ktoré citovali médiá, bolo na kľúčové pozície v polícii a u daniarov dosadiť takých ľudí, cez ktorých bude možné ovplyvňovať vybrané konania.

Podľa medializovaných informácií Makó vypovedal, že na jeden z troch postov jeho námestníka mu Gašpar a Bödör ponúkli tri mená. "Vybral si z nich Karola Ceba, ktorého zbežne poznal z pôsobenia ako redaktora v Nitrianskych novinách," napísal portál Noviny.sk.

Ako nadáciu informoval ÚRHH, Cebo z úradu odišiel k 1. januáru tohto roka. Medzitým si stihol založiť eseročku so širokým záberom činností, ktorú vedie jeho rodinná príslušníčka. Nadácia v súvislosti s uvedenými informáciami oslovila aj samotného Ceba, no nechcel ich komentovať.

Nadštandardne úspešný

Na rozdiel od pozadia miliónových investícií do licencie je pri Eurogolde v jeho hospodárení istá jedna vec – tržby a zisky za posledný zverejnený rok 2019 by mu mohli závidieť aj dlhoroční najväčší hráči na trhu.

Z desiatich firiem, ktoré získali päťročnú licenciu a tiež na to museli vynaložiť milióny eur, sedem zarobilo o niekoľko miliónov eur menej ako v roku 2018. Jedna spoločnosť si tržby udržala, jedna ich dokázala medziročne zdvihnúť. Eurogoldu sa jedinému podaril nárast tržieb o šesť miliónov eur a doterajšie zárobky viac ako zdvojnásobil.

Mimochodom, vďaka tomu, že licenciu získal až v závere minulého roka, bude ňou spomedzi spomínaných desiatich hráčov disponovať najdlhšie.

Nadácia cez právneho zástupcu oslovila aj samotného Makóa s otázkami k aktuálnemu kontaktu s Eurogoldom a prípadnej pomoci s miliónovými nákladmi firmy pri získaní licencie. Na otázky nereagoval. Makó je v súčasnosti obvinený pre viaceré trestné činy, s políciou spolupracuje a je stíhaný na slobode.

Odpovedi o vzťahu s Makóom sa vyhla aj Kažimirská. Nevyjadrila sa ani k jeho rodinným príslušníkom, s ktorými Eurogold jeden rok spoluvlastnila.

Tento článok je súčasťou projektu podrobnej analýzy fungovania Finančnej správy SR, ktorá nám dá odpoveď na otázky, prečo nám v rozpočte chýba až pätina DPH a ako zabrániť tomu, aby funkcionári ako Ľudovít Makó zneužívali výber daní vo svoj prospech.