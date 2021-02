Plán obnovy čoskoro pošleme Komisii. Na čo pôjdu miliardy eur?

Najskôr plán čaká pripomienkové konanie.

25. feb 2021 o 10:10 Nikola Bajánová

Cyklotrasy, zelené strechy, škôlky, smart technológie, jednoducho lepší svet. Aj na to by mal poslúžiť fond obnovy, o ktorom ste už určite počuli. Ide o veľmi špecifický balík peňazí, ktorý nielen Slovensko môže využiť na to, aby sa mu v týchto ťažkých časoch podarilo naštartovať aspoň nejaké reformy.

V tejto epizóde podcastu Index dávame tieto peniaze do kontextu a povieme si niečo viac o tom, na čo a ako ich chceme minúť. Odpovedať bude generálna riaditeľka Sekcie Plánu obnovy na ministerstve financií Lívia Vašáková.

Ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu nahrávania, keďže, tak ako to situácia dovoľuje, sme nahrávali nadiaľku.

Index je ekonomický podcast denníka SME. Moderuje Nikola Bajánová.

