Štátna pomoc je ako sirup na rozbitú hlavu. Gastro melie z posledného (anketa)

Mešká a je nedostatočná.

26. feb 2021 o 12:12 Tatiana Kapitánová

Variť síce môžu, ale pre návštevníkov sú ich priestory uzavreté. Slovenské reštaurácie sa k zákazníkom môžu dostať iba cez výdajné okienko alebo donášku. Gastro sektor už rok trápia ekonomické dosahy pandémie covidu-19, patrí medzi najviac zasiahnuté odvetvia ekonomiky.

Kritickú situáciu podľa Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska potvrdzujú aj údaje z eKasy. Ukazujú, že tržby stravovacích zariadení v januári a februári tohto roka klesli medziročne o 70 percent.

Prevádzkovatelia podnikov môžu žiadať o tri typy štátnej pomoci. Ministerstvo práce ponúka podporu zamestnanosti, ministerstvo hospodárstva preplatenie časti nájmu a ministerstvo dopravy časti fixných nákladov (pre cestovný ruch).

Prieskum platformy Stále máme chuť medzi prevádzkovateľmi gastrozariadení však ukázal, že peniaze od štátu meškajú. Najväčšie zdržanie má podľa nich ministerstvo dopravy. K 18. februáru takmer dve tretiny nemali odpoveď o schválení pomoci a 78 percent žiadateľov spomedzi respondentov ešte nedostalo peniaze.

Najväčší záujem podľa prieskumu prejavili oslovené reštaurácie o podporu zamestnanosti. Za december o ňu požiadalo 87 percent z nich. Vyplatená bola viac ako štyrom pätinám.

Isté rezervy majú aj dotácie na nájomné. Ich čerpanie je podmienené zľavou od prenajímateľa. Podľa prieskumu platformy Stále máme chuť sa však zhruba 15 percent prevádzok nevedelo s prenajímateľom na zľave dohodnúť.

Situáciu v gastrosektore zmapoval INDEX anketou medzi prevádzkovateľmi vybraných prevádzok. Spoločným menovateľom ich odpovedí je, že pomoc od štátu nepostačuje.

Na naše otázky odpovedali:

Veronika Murányiová , OmamaShopCafe, Bratislava

, OmamaShopCafe, Bratislava Pavol Iglo , Slovenská koliba, Jasná

, Slovenská koliba, Jasná Andrea Ena , Sapori Italiani, u Taliana, Bratislava

, Sapori Italiani, u Taliana, Bratislava Radovan Antal , Cafe Maestro, Valaská

, Cafe Maestro, Valaská Marek Mravec , Gatto Matto, Bratislava

, Gatto Matto, Bratislava Kristína Zajacová, Miroslav Masiarčin, Bistro St. Germain, Pekáreň St. Germain, Bratislava

Respondenti ankety INDEXU odpovedali na tieto otázky: Ako v súčasnosti fungujete? Čerpáte pomoc od štátu? Nakoľko je aktuálna situácia pre vás kritická? Hrozí, že budete musieť prevádzku zatvoriť?

Veronika Murányiová, OmamaShopCafe, Bratislava

Ako v súčasnosti fungujete?

Otvorené máme do 16. hodiny, pretože predávame len denné menu. Momentálne fungujeme formou take away. Skúšali sme aj platformy ako Wolt, ale keďže majú obrovské marže, museli sme ich zrušiť. Tržby nám klesli o viac ako 80 percent už štvrtý mesiac. Zamestnancov som zatiaľ neprepúšťala.