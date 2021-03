Kúpiť byt teraz alebo radšej čakať?

Developeri majú v zásobe tisícky bytov.

2. mar 2021 o 9:33 redakcia INDEX

Mám kupovať byt teraz alebo treba počkať, kým (opäť) príde kríza a nové bývanie zlacnie? A budú vôbec ceny bytov nižšie?

Pomery v ekonomike sa - aj v dôsledku pandémie nového koronavírusu - radikálne zmenili. Paradoxne, realitného trhu sa otrasy dotkli len minimálne. Prečo Dôvodov je hneď niekoľko. Čo môžeme očakávať na realitnom trhu v ďalších mesiacoch? Téme bývania sa mesačník INDEX obšírne venuje v marcovom čísle, ktoré je práve v predaji.

Marcové číslo magazínu INDEX.

Kúpiť byt alebo čakať?

Aké veľké projekty chystajú developeri?

Eštebák, lobista, oligarcha. Aká bola končiaca sa éra Juraja Širokého?

Ako opustiť zamestnanie a dosiahnuť finančnú nezávislosť?

Oplatí sa investovať do pôdy?

Silicon Valley ako bizarné údolie alfa samcov a anarchie?

Prečo nábytkárov nezachráni rastúci online predaj?

Aký je príbeh pádu Air Slovakia?

Bratislave hrozí nedostatok bytov. Veľký dopyt po bývaní v kombinácii s pomalšími povoľovacími procesmi spôsobuje, že vyhliadky na najbližšie roky nie sú ružové. Napriek tomu sa nájdu veľké projekty, ktoré situáciu môžu zlepšiť. INDEX pripravil prehľad realitných projektov, ktoré developeri chystajú podľa rozsahu a veľkosti môžeme označiť ako nadpriemerné.

Niektorí tridsiatnici ešte presne nevedia, čo budú v živote robiť. No rastie aj skupina takých, ktorí v tomto veku, alebo o málo starší, dobrovoľne odchádzajú do predčasného dôchodku. Roman Závodský je jedným z tých, ktorí roky intenzívne pracovali, sporili a investovali, aby dosiahli finančnú nezávislosť. Je fanúšikom hnutia FIRE (Financial Independence, Retire Early). Hoci na Slovensku je FIRE v začiatkoch, v zahraničí je najmä medzi milieniálmi čoraz populárnejšie. Združuje ľudí s víziou skorého dosiahnutia takzvaného pasívneho príjmu, vďaka ktorému nie sú nútení chodiť do štandardného zamestnania. Prečo opustil teplé miesto v korporácii a už sa nevráti? Čo mu generuje pasívny príjem? A ako investuje pravidelne svoje peniaze? Dozviete sa v rozhovore s Romanom Závodským.

V roku 2006 slovenskými médiami preletela správa, že spoločnosť Air Slovakia kupuje Ind žijúci v Londýne Harjinder Singh Sidhu. Špekuluje sa, že cena transakcie dosiahla tridsať miliónov dolárov. Zdá sa, že slovenskú leteckú spoločnosť čaká žiarivá budúcnosť. O štyri roky neskôr je firma na kolenách a končí v konkurze. V tom čase najdlhšie pôsobiace aerolínie na Slovensku za sebou zanechali dlhy, ktoré súdy riešia doteraz. Aký je príbeh pádu Air Slovakia?

Straty nábytkárov sú obrovské. Napriek tomu, že internetový predaj sa môže zdať ako záchranca tržieb v období pandémie a zatvorených predajní, pri nábytku to úplne neplatí. Mnohí zákazníci sa síce presunuli na internet a predajcovia hlásia veľké nárasty, avšak ani zďaleka to nestačí.

Kto by sa dobrovoľne navliekal do skafandra a sušil tie najpikantnejšie čili papričky na svete? Majiteľ firmy Chillihell Radovan Pavlík. O štipľavé papričky sa zaujímal od detstva. No skutočnej vášni prepadol počas štúdia na vysokej škole pred desiatimi rokmi. Začal vyhľadávať výnimočné exotické odrody, ktoré vysádzal a pestoval. A rozbehol na Slovensku biznis s chilli.

