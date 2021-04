Klíma v lete ochladí, v zime sa ňou dá kúriť. Koľko to stojí?

Vykurovacia funkcia pri klimatizácii

9. mar 2021 o 13:48 Marta Ďurianová

Vrátiť sa po lyžovačke do príjemne vykúrenej miestnosti a v lete sa v izbe schladiť po celodennej túre. Pre chaty a apartmány, kde trávime svoj čas len párkrát do roka, to môže byť výzva. Energeticky úsporné riešenie tu ponúkajú klimatizačné zariadenia. Špecifiká, ktoré tento typ kúrenia má, však nemusia vyhovovať každému.

Väčšina dnes bežne predávaných klimatizačných zariadení má okrem funkcie ochladzovania vzduchu aj funkciu jeho ohrevu.

"V porovnaní napríklad s priamym elektrickým vykurovaním je spotreba na vykurovanie klimatizačnými zariadeniami výrazne nižšia," hovorí Daniel Popluhár, špecialista na vykurovanie zo spoločnosti Daikin. "Závisí to od viacerých parametrov, odhadom to môže byť dva- až päťkrát menej."

Hlavný zdroj vykurovania