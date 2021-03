Do obchodu, MHD a vlaku len s respirátorom. Strážnikmi sú predavači a vodiči

Respirátory sa predávajú bez DPH.

9. mar 2021 o 23:30 Tatiana Kapitánová

Kým doposiaľ stačilo rúško, hocijaká šatka či dokonca natiahnuté tričko, od pondelka platia sprísnené protipandemické pravidlá na prekrytie úst a nosa.

Do obchodu a verejnej dopravy sa dostanete iba s respirátorom. Okrem respirátorov FFP2 sú povolené aj typy KN95 a N95.

Od budúceho pondelka sa nariadenie ďalej rozšíri o všetky interiéry s výnimkou vlastnej domácnosti.

Doterajšie skúsenosti však hovoria o tom, že niekedy je ťažké dohliadnuť na všetkých ľudí. Napriek tomu, že z každej strany počuť o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest, nájdu sa aj takí, čo nakupujú a cestujú s vystrčeným nosom.

Keď rúško nestačí

Tesco novú povinnosť nosenia respirátorov víta. Manažér externej komunikácie siete Peter Steigauf hovorí, že na jej dodržiavanie dohliadajú zamestnanci.

V Lidli to má na starosti externá súkromná bezpečnostná služba. „O povinnosti vstupovať do predajne minimálne s FFP2 respirátorom informujeme zákazníkov prostredníctvom sociálnych sietí, webu a na vstupe do každej predajne,“ uvádza hovorca Lidla Tomáš Bezák.