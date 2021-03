Finančný riaditeľ SND: Ceny lístkov nemôžeme zvyšovať na úroveň Viedne

Slovenské národné divadlo (SND) je obrovský kolos, ktorý dlhé roky fungoval bez ekonomickej vízie, s obmedzených rozpočtom a v rozhodovaní jeho vedenia sa nie vždy uchytila ekonomická racionalita.

SND ako mekka slovenskej kultúry dlhodobo spĺňa negatívne predpoklady štátnej správy - ide o administratívny kolos preplnený pomalými a zložitými procesmi. Ako príspevková organizácia je závislá od peňazí ministerstva kultúry (po dohode s ministerstvom financií), čo flexibilitu a dlhodobé plány sťažuje.

To by sa malo zmeniť a divadlo čaká ozdravná kúra. Aspoň taký je plán nového vedenia, na čele ktorého stojí generálny riaditeľ Matej Drlička. Bol známy ako šéf hudobného festivalu Viva musica! a eventovej agentúry. V decembri 2020 sa zúčastnil výberového konania na generálneho riaditeľa SND a konkurz vyhral.

V januári si so sebou do divadla zobral tím odborníkov. Medzi nimi je aj bývalý šéf konzultačnej spoločnosti EY Matej Bošňák, ktorý sa stal ekonomickým riaditeľom SND. Je zvláštne, že inštitúcia, ktorá narába s rozpočtom v objeme 20 miliónov eur, nemala tento post obsadený tri roky.

Čo sa v rozhovore dočítate: Ako je možné, že SND bolo riadené roky bez ekonomického manažmentu?

Ako prežíva pandémiu divadlo a umelci? Hrozím im odchod?

Prečo je rozpočet divadla na úrovni takmer 17 miliónov eur nedostatočný?

Nebudú vo vedení divadla na seba narážať egá desiatich manažérov?

V konzultačnej spoločnosti EY ste boli od roku 2004. Čo sa stalo, že ste odišli a nakoniec zakotvili v SND?

Plánoval som to dlhšie. Na čele EY som bol skoro šesť rokov. Bol som už trochu unavený a potreboval som zmenu. Pôvodne som si myslel, že pôjdem istý čas na sabatikal, aby som si oddýchol a zrealizujem cestovateľské plány. Dokonca som mal ísť na jeseň do Himalájí, ale namiesto toho som dostal covid.

Vlani v októbri ma oslovil Matej Drlička, ktorý bol vtedy v konkurze na riaditeľa SND a hľadal človeka na pozíciu ekonomického riaditeľa. Táto funkcia v divadle posledné roky neexistovala, bola to preto výzva a nakoniec som ju zobral. Nie je podstatné detailne rozumieť umeniu. Skôr je to o tom, aby som dal dokopy čísla a pozrel sa na procesy, ktoré sú v divadle. Je to problematika, ktorej som sa venoval celý kariérny život.

Matej Bošňák (51) Súčasný ekonomický riaditeľ SND od januára 2021.

Vyštudoval odbor kybernetika v telekomunikáciách na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline.

V rokoch 1994 až 1999 pôsobil ako finančný poradca a asistent audítora v spoločnosti Coopers & Lybrand, neskôr ako senior manažér v PricewaterhouseCoopers Slovensko.

Od roku 2004 pracoval v spoločnosti Ernst & Young Slovakia. Najskôr ako senior manažér a od roku 2006 ako audit partner. Posledných šesť rokov viedol EY na Slovensku.

S novým šéfom SND ste dostali od ministerstva kultúry sto dní. V polovici apríla máte ministerke Natálii Milanovej predstaviť ozdravný plán.

Našom úlohou je vypracovať rozsiahly materiál, ktorého súčasťou bude nová organizačná štruktúra. Chceme zároveň predložiť návrh realistického rozpočtu. Divadlo je v zásade veľká firma, ktorá zamestnáva 900 zamestnancov a mzdové nároky tvoria drvivú väčšinu rozpočtu (momentálne dostávajú 80 percent priemernej mzdy bez príplatkov pre trvanie prekážky na strane zamestnávateľa z dôvodu pandémie). SND je dlhodobo finančne podvyživené.

Budete škrtať do budúcnosti časť personálu?