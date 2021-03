Experti hodnotia Plán obnovy. Čo si o ňom myslí Mikloš či Kažimír? (anketa)

Článok pokračuje pod video reklamou

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) v pondelok predložil dlhoočakávaný Plán obnovy a odolnosti do medzirezortného pripomienkového konania. Do 30. apríla treba finálny dokument poslať do Bruselu.

Súvisiaci článok Mikloš: Miliardy z Únie môžu byť prekliatím (rozhovor) Čítajte

Slovensko môže z tohto balíka Európskej únie postupne získať šesť miliárd eur. Podmienkou sú reformy a investície, na ktorých sa dohodne s Európskou komisiou. Týkajú sa piatich oblastí, ktoré nám komisia pravidelne vyčíta: zdravotníctva, vzdelávania, vedy a výskumu, zelenej ekonomiky a efektívnejšej verejnej správy.

Podľa Hegera plán obnovy obsahuje reformy, ktoré súvisia s efektívnejším riadením verejných financií, dôchodkovým systémom, so zmenou siete nemocníc, ako aj so znižovaním emisií a životným prostredím.

Plán obnovy je pilierom ekonomického programu vlády Igora Matoviča. Jej záväzkom vlády je zvýšiť životnú úroveň do roku 2030 na 92 percent priemeru EÚ. V súčasnosti je to 74 percent (HDP na obyvateľa).

Či sa to podarí, bude záležať aj od toho, ako sa plán veľkého množstva reforiem podarí pretaviť do praxe. Presadzovanie reforiem môže naraziť na rôzne lobistické, podnikateľské či politické tlaky.

Čo si o pláne Pláne obnovy myslia experti na ekonomiku, podnikanie a verejný sektor? Ktorú časť považujú za kľúčovú? A čo im v pláne, naopak, chýba. Do panelu expertov sa zapojili:

Ivan Mikloš - bývalý minister financií, v súčasnosti je prezidentom ekonomického think-tanku MESA 10

- bývalý minister financií, v súčasnosti je prezidentom ekonomického think-tanku MESA 10 Martin Haluš - riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky

- riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky Zuzana Baranovičová - riaditeľka Inštitútu vzdelávacej politiky

- riaditeľka Inštitútu vzdelávacej politiky Peter Kažimír - guvernér Národnej banky Slovenska

- guvernér Národnej banky Slovenska Lívia Vašáková - poradkyňa predsedu vlády a generálna riaditeľka sekcie Plánu obnovy

- poradkyňa predsedu vlády a generálna riaditeľka sekcie Plánu obnovy Michal Lehuta – analytik VÚB banky

– analytik VÚB banky Martin Vlachynský - analytik ekonomického think-tanku INESS

- analytik ekonomického think-tanku INESS Martin Smatana - bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky

- bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky Ján Solík - prezident Združenia podnikateľov Slovenska

- prezident Združenia podnikateľov Slovenska Dušan Zachar - analytik INEKO

- analytik INEKO Dan Kollár - predseda občianskeho združenia Cyklokoalícia

Ivan Mikloš, exminister financií, prezident MESA 10

Ivan Mikloš (zdroj: Maňo Štrauch)

Potešila ma odborná úroveň textu, najmä čo sa týka analýzy súčasného stavu slovenskej ekonomiky a spoločnosti a príčin nášho zaostávania za porovnateľnými krajinami v posledných takmer desiatich rokoch. Je to neradostné čítanie, ale pravdivá diagnóza je nevyhnutným prvým predpokladom úspešnej liečby.

Zásadné výhrady nemám ani k tomu, aké reformy a aké použitie peňazí na ne sa v dokumente navrhujú. Mám však pocit, že sa (síce správne) zdôrazňuje ekologická udržateľnosť, ale málo sa kladie dôraz na ekonomickú udržateľnosť. Teda na to, či reformy a investície dostatočne a udržateľne zvýšia konkurencieschopnosť ekonomiky a povedú k vysokému a udržateľnému ekonomickému rastu.