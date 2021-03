Pardon za milión eur. Koalícia chce zmazať pokuty za nájomné byty

Úrad potrestal desiatky starostov, medzi nimi aj poslankyňu OĽaNO.

16. mar 2021

Popri kontroverznej novele o uvoľnení kontroly verejných súťaží z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina) diskutuje koalícia o ďalšom návrhu na zmenu zákona o verejnom obstarávaní. Jeho cieľom je udeliť generálny pardon obciam, teda odpustiť im pokuty, ktoré dostali od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) za porušenie pravidiel pri výstavbe nájomných bytov. Návrh je zatiaľ neoficiálny, no týka sa desiatok samospráv a milióna eur.

Ak koalícia prežije súčasnú politickú krízu, úprava pravidiel pritom nemusí byť jednorazová. Kabinet totiž plánuje podporiť ďalšiu masívnu výstavbu nájomných bytoviek. Do vládneho programu to presadila strana Sme rodina, ktorá sa usiluje uvoľniť pravidlá verejného obstarávania tak, aby na stavebné zákazky do 5,3 milióna eur nebola potrebná súťaž.

Šité len pre niektoré obce

V návrhu, ktorý už dlhšie koluje medzi koaličnými poslancami, sa uvádza, že štát ,,odpustí všetky sankcie uložené aj zamýšľané ÚVO”, a to vrátane tých, ktoré sú súčasťou splátkových kalendárov a neboli doposiaľ uhradené.

Úľava sa má týkať dlžníkov, ktorých ÚVO potrestal za chyby od januára 2016 a zatiaľ nezaplatili. Obcí, ktoré uznali pochybenie a pokutu do štátneho rozpočtu uhradili, by sa tak odpustenie netýkalo.

Z rozhodnutí ÚVO vyplýva, že porušovanie zákona pri výstavbe nájomných bytov bola pomerne rozšírená prax. Vyplýva z nich, že samosprávy často súťaž iba predstierali a zákazky boli na mieru šité dopredu vybranému developerovi, čo zákon nepripúšťa.

Často išlo o to, že obec vyhlásila tender a v súťažných podmienkach uviedla konkrétny pozemok, na ktorom chce stavať. Ten patril súkromnej spoločnosti. V niektorých prípadoch dokonca obec pred samotnou súťažou prenajala firme obecné pozemky. Súťaž potom vyhral uchádzač, ktorý konkrétny pozemok vlastnil alebo ho mal od obce prenajatý. Spravidla sa ani neprihlásil nikto iný.

Odborník: Odpustenie nie je cesta

Pokutu 30-tisíc eur dostala aj obec Kunerád, kde je starostkou parlamentná poslankyňa strany Obyčajní ľudia (OĽaNO) Monika Kavecká. ÚVO jej v rozhodnutí vytkol, že ako podpredsedníčka súkromného urbáru prenajala pozemok súkromnej eseročke F. A. A. C. Consulting. Následne ako starostka vypísala súťaž na výstavbu bytov, pričom v súťažných podmienkach obec uviedla presné číslo listu vlastníctva k pozemkom, na ktorých mali stáť. Išlo o plochu, ktorú si prenajímala F. A. A. C. Consulting.

Zvýhodnenie tejto konkrétnej firmy sa ako dôvod pokuty uvádza minimálne v dvoch ďalších prípadoch obcí, ktoré ÚVO kontroloval.

Kavecká postup obhajuje. Proti rozhodnutiu o pokute sa odvolala na Radu ÚVO, čo je odvolací orgán úradu. Keď neuspela, obrátila sa na súd. Pripúšťa, že konkrétne číslo listu vlastníctva mohol byť procesný omyl, finančná pokuta sa jej zdá ale privysoká.

Zároveň hovorí, že obce sú obeťami rôzneho výkladu pravidiel. Čo ÚVO vyhodnotilo ako protizákonné, predtým podľa nej odobril Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý samosprávam odklepol príspevok. ,,Nie je to spravodlivé, že obce trestajú za dodržanie pokynov ŠFRB,” dodala.

Podobné argumenty obsahuje aj dôvodová správa návrhu novely o generálnom pardone. ,,Akýkoľvek spôsob nadobudnutia nájomných bytových jednotiek obcami/mestami odobrený a financovanými orgánmi ústrednej štátnej správy je - po ich nadobudnutí - sankciovaný zo strany ÚVO,” konštatuje návrh. Pokuty podľa neho predstavujú neúmerné finančné zaťaženie pre asi 350 obcí a odčerpanie peňazí v čase COVIDu je podľa neho neúmerné.

Odborník na verejné obstarávanie, ktorý spolupracuje s Nadáciou Zastavme korupciu, právnik Miroslav Cák si nemyslí, že odpustenie pokút obciam za porušenie zákona je správne. ,,Viac by im pomohla odborná a personálna pomoc pri takýchto strategických investíciách, aby sa tieto nedostali do područia pochybných vybavovačov,“ konštatuje Cák.

Pokuty za takmer milión

Podľa údajov ÚVO od roku 2017 do 2020 rozdali obciam pokuty v celkovej výške takmer 920-tisíc eur. Najvyššiu dostalo mesto Šaľa a to takmer 340-tisíc eur. Ide o 5 percent z nadobúdacej hodnoty nájomných bytov. Vysoká pokuta bola uložená aj mestu Považská Bystrica vo výške 129 441 eur a Svidníku vo výške 90 000 eur.

Správnosť rozhodnutí úradu, ktorý kontroluje verejné zákazky, už v niekoľkých prípadoch potvrdil súd. „Zo skutkového opisu v rozhodnutiach ÚVO nemám žiadnych pochybností, že obce zákon zámerne porušili“, dodáva aj Cák.

K autorstvu návrhu na generálny pardón obciam, ktorý sa neoficiálne šíri po parlamente, sa zatiaľ nikto nehlási. Pritom na materiáli je uvedená hlavička, podľa ktorej ide o vládny návrh. Podľa tlačového odboru Úradu vlády nejde o vládnu iniciatívu. Na otázku, kto ju teda vypracoval, už úrad neodpovedal.

Kavecká vraví, že úpravu navrhli a presadzujú viacerí poslanci, ktorí sú aj starostami. Šéf hospodárskeho výboru parlamentu Peter Kremský (tiež OĽaNO) potvrdil, že riešenie je na stole už niekoľko mesiacov. ,,O návrhu diskutujeme už dlhšie, osobne však nie som jeho zástancom. Javí sa mi ako nesystémový,” dodal. On sám preferuje, aby finančná záťaž prešla na Štátny fond rozvoja bývania, ktorý by namiesto obcí zaplatil pokuty, nakoľko sa samosprávy podľa neho riadili práve metodikou fondu.

Masívnejšiu výstavbu nájomných bytov presadzuje vládna strana Sme rodina. Šéf jej poslaneckého klubu Peter Pčolinský nevedel tento týždeň povedať, či podporia odpustenie pokút, respektíve, či budú medzi predkladateľmi zákona. Konštatoval, že vládna koalícia má momentálne iné problémy.

Po riešenie netreba ísť ďaleko

Koaličná kríza brzdí aj prijímanie legislatívy. Vicepremiér zo Sme rodina Holý má už niekoľko mesiacov pripravenú veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní. Jej súčasťou je aj vyňatie stavebných zákazok do 5,3 milióna eur spod pôsobnosti zákona. Obce, ktoré by nájomné byty stavali do tohto finančného limitu, by sa tak vyhli pokutám, lebo by vôbec nemuseli robiť súťaž a ani zverejňovať informácie o zákazkách do takej hĺbky, ako to musia v súčasnosti.

Úrad pre verejné obstarávanie hovorí, že byty sa dajú stavať rýchlo a v súlade so zákonom. ,,Po riešenia, ktoré sú v súlade s verejným záujmom a európskym právom, netreba chodiť ďaleko. Spolu so Združením miest a obcí Slovenska sme vypracovali systémový materiál, ktorý už mesiace leží na stole vlády,” opísal predseda ÚVO Miroslav Hlivák.