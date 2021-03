Z občianskeho preukazu mi vypadol čip. Čo mám robiť?

Čip aj podľa ministerstva občas vypadne.

29. mar 2021 o 23:51 Martina Raábová

Článok pokračuje pod video reklamou

Občiansky preukaz má vydržať desať rokov, potom treba opäť navštíviť políciu a požiadať o vydanie nového. Súčasné občianske začali vydávať v decembri 2013 a od svojich predchodcov sa líšia tým, že majú zabudovaný čip (preto sa volajú eID).

Súvisiaci článok Do priznania daní ostáva pár dní. Stihnete si vybaviť online prístup? Čítajte

Vďaka čipu a čítačke kariet možno eID využívať pri niektorých elektronických službách štátu. Napríklad pri podávaní daňového priznania k dani z nehnuteľností či dani z príjmov.

Čo však spraviť, keď sa preukazu ešte neskončila platnosť, no z kartičky začal vypadávať čip? Podnet nášho čitateľa naznačuje, že sa to stáva, a ministerstvo vnútra to potvrdzuje. Treba za vydanie novej eID zaplatiť poplatok a dá sa to vybaviť elektronicky?

Poškodenie skúmajú

Ministerstvo vnútra tvrdí, že od roku 2013 zaznamenali len štyri prípady vypadnutého čipu. S tým, že ak sa to stane, treba si vybaviť nový občiansky preukaz.

Nemusí to byť automaticky zadarmo, hoci štátu z dodávateľských zmlúv na čistopisy eID vyplýva záruka.