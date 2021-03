Čo na dovolenkovú stopku hovoria cestovné kancelárie?

V prvých mesiacoch cestovalo cez 30-tisíc ľudí.

18. mar 2021 o 19:15 Nikola Bajánová

Z okresu do okresu nie, no na dovolenku do exotiky áno. Toto už po novom nebude nejaký čas pravda, alebo by minimálne nemala byť. Vláda spolu s predĺžením núdzového stavu zakázala cestovanie do zahraničia za účelom rekreácie. Inak povedané, dovolenky majú stopku.

Rozhodnutie padlo po tom, ako si viaceré známe osobnosti vrátane politikov a političiek užilo pár dní mimo Slovenska. Nemalú rolu vo všeobecnom rozhorčení hral aj fakt, že sa tým chválili na sociálnych sieťach. Nejeden človek to pochopil ako aroganciu, najmä v čase, kedy personál na covidových oddeleniach voľný deň nemal celé mesiace.

Aktuálne je viac otázok ako odpovedí – vrátane tých, či zákaz potrvá do konca núdzového stavu, ktorý musí ale ešte prejsť parlamentom, čiže do 28. apríla, ako bude presne vyzerať kontrola, aj čo na to odvetvie, ktoré ako jedno z mála nedokáže svoje podnikanie preniesť na internet?

Dovolenky sú buď organizované cestovnými kanceláriami alebo individuálne – tých je aj väčšina. Keďže sa individuálne cestovanie nielen ťažko meria, ale aj ťažko spovedá, v tomto podcaste to bude len o časti tých, ktorých aktuálne nariadenie zasiahlo.

O novom zákaze sa v deň jeho vyhlásenia Nikola Bajánová rozprávala s Romanom Berkesom, prezidentom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

