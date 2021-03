Biznismen Jakubec: Kaviarne sú životné zlyhanie, viac ich dotovať nebudem

Článok pokračuje pod video reklamou

Pavol Jakubec patrí medzi najbohatších Slovákov. Základným pilierom jeho biznisu je výrobca cukroviniek I.D.C. Holding, ktorý zastrešuje značky ako Sedita, Figaro, Ego, Bombi a Verbena.

Kým sladkostiam sa aj v čase pandémie darí, iné segmenty Jakubcovho portfólia sa trápia. Gumárne Vegum a sieť kaviarní Coffeeshop Company koronakríza výrazne postihla. Pavol JAKUBEC v rozhovore pre INDEX vysvetľuje, akú budúcnosť pre ne plánuje.

Ako Vegum ovplyvňuje pandémia a koronakríza?

Vegum je veľmi viazaný na dopyt po práčkach a autách. Automotive tvorí až 36 percent výroby a v kríze ťahá za kratší koniec. Väčšinu produkcie exportujeme, takže keď zazvoní kríza v Nemecku, pocítime to do dvoch-troch týždňov.

Zároveň sme závislí od cien komodít, ktoré sú obchodované na burzách a podliehajú výkyvom. Príkladom je kaučuk. Ak je sucho a neúroda, ceny prírodného i syntetického kaučuku idú nahor. Navyše, výrobcov syntetického kaučuku je málo a vedia šikovne využiť pohyby v cenách komodít.

Jedna kríza vystriedala druhú

Predpokladáte, že vstupné suroviny budú naďalej zdražovať?

Pol roka bol útlm, ale už máme informácie, že v priebehu dvoch-troch mesiacov ceny surovín pôjdu nahor. Momentálne nám na trhu chýbajú sadze, ktoré sa používajú ako plnivo do čiernej gumy. Naším problémom je, že na zvyšovanie cien nemôžeme reagovať okamžite, ale niekedy až s polročným posunom.

Prečo?

Našimi odberateľmi sú veľké firmy, ktoré situáciu na trhu detailne mapujú. Nedajú si len tak brnkať po nose. Ak sa teda zdvihne cena kaučuku o tri percentá, nemôžeme im to hneď premietnuť do ceny.

Takto to nefunguje. Najprv si nárast cien musíme sami odskákať a až po niekoľkých mesiacoch sa to premietne do ceny. Všetko musí byť zdôvodnené a v rámci zmluvných podmienok. Medzitým často dôjde k pádu cien a zákazníci povedia, že máme znížiť cenu...

Veľkú krízu prežíval Vegum v roku 2018, keď sa menil jeho manažment. Čo sa vtedy vo firme udialo?