Odklad daňového priznania: Je to jednoduché, štát sa na nič nepýta

Stihnúť to treba do konca marca.

25. mar 2021 o 20:45 Martina Raábová

BRATISLAVA. Termín na podanie daňového priznania sa blíži (streda 31.) a ministerstvo financií ho zatiaľ neplánuje predĺžiť.

Neodporúča to ani Finančná správa: „Ponechať posunutie lehoty na podanie daňového priznania na individuálnom rozhodnutí každého jedného daňovníka považujeme za najlepšie možné riešenie.“

Ak by sa lehota podľa daniarov posunula plošne, spôsobilo by to komplikácie, napríklad neskoršie vyplácanie preplatkov či neskoršie poukázanie dvoch percent zo zaplatenej dane. To sa stalo aj vlani.

Lehotu na priznanie daní si však môže predĺžiť daňovník sám. A to o tri mesiace, prípadne až o šesť mesiacov, ak mal vlani príjmy zo zahraničia.

Pre úplnosť, fyzické osoby, ktoré mali vlani príjem do 2 207,10 eura, daňové priznanie podávať nemusia.

Čo daniarov pri odklade zaujíma

Pre odklad daňového priznania vo všeobecnosti platí, že sa oň nežiada. Stačí ho daňovému úradu oznámiť. Existujú však výnimky.