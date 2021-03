Desať miliárd dolárov stojí každý deň. Čo spôsobila zaseknutá loď v Sueze

Význam Suezského prieplavu vo svetovej preprave dlhodobo rastie.

26. mar 2021 o 15:52 Jozef Tvardzík

V utorok ráno uviazla na plytčine v Suezskom prieplave obrovská kontajnerová loď Ever Given, ktorá mierila z Číny do Rotterdamu. Na svojej palube má 20-tisíc kontajnerov a ide o najväčšiu nákladnú loď na svete.

Suezský prieplav spájajúci Stredozemné a Červené more, ktorým prúdi takmer tretina svetovej kontajnerovej dopravy, sa upchal. Zábery egyptského bagristu, ktorý odhrabáva z plytčiny lodný gigant dlhý 400 metrov a široký 59 metrov, ukazujú krehkosť svetového obchodu.

Svet čaká, kým bagrista ukončí svoju robotu a uvoľní tak úzky prieplav. Na prechod čaká 250 nákladných lodí.

Aký dôležitý je Suezský prieplav